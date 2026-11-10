Gold, Silber oder Platin: Ein Metall steckt Inflationsdaten überraschend gut weg

Platin hielt sich hingegen im Vergleich zu Gold und Silber erstaunlich stabil. Ist das ein weiteres Indiz dafür, dass Platin seinen Abverkauf gestoppt hat und nun bereit für eine Erholung ist?

Für die Edelmetalle könnte die Lage kaum prekärer sein. Erneut mündete eine vielversprechende Erholung in einem Preisdebakel. Dieses Mal lösten die heute veröffentlichten US-Inflationsdaten den Abverkauf aus. Dabei rutschten vor allem Gold und Silber ab. Für Gold zeichnet sich nun ein erneutes Ringen um die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar ab. Und auch Silber steckt wieder in der Klemme, rücken doch nun die 50 US-Dollar in den Fokus .

Hat Platin das Korrekturtief bereits gesehen?

In der letzten Platin-Kommentierung an dieser Stelle hatten wir die radikale Kehrtwende des WPIC – des World Platinum Investment Councils – thematisiert. Die Branchenorganisation der führenden Platinproduzenten hatte im September ihre Prognose für das Jahr 2026 auf links gedreht. Im WPIC sind führende Platinproduzenten wie Valterra Platinum (ehemals Anglo American Platinum), Impala Platinum (Implats) oder Northam Platinum vertreten.

Die bis dato gültige Defiziterwartung (das WPIC rechnete bis dahin mit einem Defizit in Höhe von 297.000 Unzen Platin) wandelte sich in eine Überschusserwartung. Aktuell geht das WPIC von einem Überschuss in 2026 in Höhe von 265.000 Unzen Platin aus. Der Einbruch der Investmentnachfrage und die damit einhergehenden kräftigen Abflüsse aus den physisch besicherten Platin-ETFs wurden als wichtiger Grund für die veränderte Prognose genannt.

Die viel beachtete Änderung der Erwartung befeuerte nochmals die laufende Korrektur. Und so kam es, wie es kommen musste. Der Platinpreis rauschte unter den außerordentlich wichtigen Preisbereich von 1.500 US-Dollar. Damit drohte eine Ausdehnung der Korrektur auf 1.300 US-Dollar / 1.250 US-Dollar. Doch Platin drehte bereits im Bereich von 1.400 US-Dollar abrupt nach oben ab. Rasch wurden die 1.500 US-Dollar zurückerobert und so das jüngste Verkaufssignal neutralisiert.

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Platinpreis-Prognose: Erholung in entscheidender Phase

Ob Platin sein Korrekturtief bereits gesehen hat, könnte sich bereits zeitnah entscheiden. Platin muss sich nun nachhaltig von den 1.500 US-Dollar lösen. Im besten Fall gelingt es dem Edelmetall, die Widerstandszone um 1.750 US-Dollar zurückzuerobern. Die heute veröffentlichten US-Inflationsdaten haben der zuletzt zu beobachtenden Erholung jedoch erst einmal den Schwung genommen. Die Renditen der US-Staatsanleihen zogen an und stimulierten den US-Dollar. Eine Leitzinsanhebung der Fed im Dezember ist wohl unausweichlich. Ein gewisses Risiko besteht nun jedoch darin, dass es nicht bei 25 Basispunkten bleibt und die US-Notenbank das große Besteck herausholt. Kurzum: Platin muss über die 1.750 US-Dollar, um die Trendwende zu forcieren und darf nicht unter die 1.400 US-Dollar, um nicht Gefahr zu laufen, erneut abzurutschen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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Marcel Torney

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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