Börsen Update USA - 10.11. - US Tech 100 schwach -1,14 %

Der States 30 bewegt sich bei 52.136,16 PKT und fällt um -0,53 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +2,29 %, Travelers Companies +2,10 %, Coca-Cola +1,45 %, McDonald's +1,12 %, Amazon +1,09 %

Flop-Werte: NVIDIA -5,99 %, Caterpillar -2,75 %, Microsoft -1,51 %, Nike (B) -1,47 %

Der US Tech 100 steht bei 27.600,08 PKT und verliert bisher -1,14 %.

Top-Werte: Rocket Lab Corporation +4,08 %, Broadcom +3,28 %, Take-Two Interactive Software +3,19 %, Marriott International Registered (A) +2,78 %, Keurig Dr Pepper +2,54 %

Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -7,18 %, Moderna -6,71 %, NVIDIA -5,99 %, AppLovin Registered (A) -5,48 %, Arm Holdings -4,42 %

Der States 500 steht bei 7.499,51 PKT und verliert bisher -0,68 %.

Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +9,14 %, EPAM Systems +6,10 %, Global Payments +5,63 %, EQT +5,41 %, Progressive +4,25 %

Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -12,40 %, Moderna -6,71 %, Carvana Registered (A) -6,70 %, GE Vernova -6,42 %, NVIDIA -5,99 %

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