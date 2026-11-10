Henkel VZ steigt auf 52-Wochen-Hoch - 16,94 % Plus im Monat

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Henkel VZ einen Gewinn von +8,95 % verbuchen.

Ein neues 52-Wochen-Hoch setzt die Aufwärtsbewegung bei Henkel VZ fort: Innerhalb eines Monats gewinnt die Aktie 16,94 %. Der Handel fällt rege aus - der Umsatz erreicht bereits das 3,4-Fache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Henkel VZ Aktie damit um +7,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,94 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +25,15 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Beiersdorf, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,39 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +1,03 %. L'Oreal notiert im Plus, mit +0,07 %.

Henkel VZ Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,03 % 1 Monat +16,94 % 3 Monate +8,95 % 1 Jahr +19,17 %

Stand: 10.11.2026, 20:00 Uhr

Die Aktie von Henkel VZ erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,56 %, über 10 Jahre bei -2,66 %.

Informationen zur Henkel VZ Aktie

Henkel (VZ) entwickelt Klebstoffe, Dichtstoffe sowie Wasch-, Reinigungs- und Haarpflegeprodukte. Bekannte Marken sind Loctite, Persil und Schwarzkopf. Bei Klebstoffen ist Henkel Weltmarktführer; im Konsumgeschäft zählt der Konzern zu den großen Anbietern. Konkurrenten sind P&G, Unilever, L’Oréal, Sika und 3M. Differenzierung bieten anwendungsspezifische Klebstofflösungen, enge Industriekundenbeziehungen und starke Marken.

Es gibt 178 Mio. Henkel VZ Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,48 Mrd.EUR € wert.

Die Dax -Erholung hat sich am Dienstag fortgesetzt. Angesichts der zuletzt nachlassenden Abwärtsdynamik bei den Ölpreisen und schwächelnder US-Börsen rettete der deutsche Leitindex aber nur ein Plus von 0,31 Prozent auf 26.347,45 Punkte ins Ziel. …

Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA – doch der SDAX hält dagegen. Bei den Einzelwerten glänzen HYPOPORT und Airbus, während Elmos Semiconductor deutlich verliert.

Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im DAX.

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Ob sich ein Einstieg bei der Henkel VZ Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Henkel VZ Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.