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    Henkel VZ steigt auf 52-Wochen-Hoch - 16,94 % Plus im Monat

    Das bewegt die Anleger

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    Henkel VZ legt um 3,91 % zu, während auch Beiersdorf, Procter & Gamble und L'Oreal steigen.

    Das bewegt die Anleger - Henkel VZ steigt auf 52-Wochen-Hoch - 16,94 % Plus im Monat
    Foto: John Hanson Pye - stock.adobe.com

    Ein neues 52-Wochen-Hoch setzt die Aufwärtsbewegung bei Henkel VZ fort: Innerhalb eines Monats gewinnt die Aktie 16,94 %. Der Handel fällt rege aus - der Umsatz erreicht bereits das 3,4-Fache des gesamten Vortags.

    Henkel VZ Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 10.11.2026

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Henkel VZ einen Gewinn von +8,95 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Henkel VZ Aktie damit um +7,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,94 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +25,15 % gewonnen.

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    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Beiersdorf, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,39 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +1,03 %. L'Oreal notiert im Plus, mit +0,07 %.

    Henkel VZ Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,03 %
    1 Monat +16,94 %
    3 Monate +8,95 %
    1 Jahr +19,17 %
    Stand: 10.11.2026, 20:00 Uhr

    Die Aktie von Henkel VZ erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,56 %, über 10 Jahre bei -2,66 %.

    Informationen zur Henkel VZ Aktie

    Henkel (VZ) entwickelt Klebstoffe, Dichtstoffe sowie Wasch-, Reinigungs- und Haarpflegeprodukte. Bekannte Marken sind Loctite, Persil und Schwarzkopf. Bei Klebstoffen ist Henkel Weltmarktführer; im Konsumgeschäft zählt der Konzern zu den großen Anbietern. Konkurrenten sind P&G, Unilever, L’Oréal, Sika und 3M. Differenzierung bieten anwendungsspezifische Klebstofflösungen, enge Industriekundenbeziehungen und starke Marken.

    Es gibt 178 Mio. Henkel VZ Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,48 Mrd.EUR € wert.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Henkel VZ Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Henkel VZ Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Henkel VZ

    +3,60 %
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    +24,71 %
    +11,81 %
    -23,68 %
    +2.562,38 %
    ISIN:DE0006048432WKN:604843
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