Silver North durchteuft bei Step-out-Bohrungen auf dem Silberprojekt Haldane im Yukon einen 2,70 m langen Abschnitt mit 327 g/t Silber, 0,27 g/t Gold, 4,05 % Blei und 0,91 % Zink

Vancouver, BC, 10. November 2026 / IRW-Press / Silver North Resources Ltd. (TSX-V: SNAG, OTCQB: TARSF, FWB: I90) („Silver North“ oder das „Unternehmen“) gibt die zweite Tranche der geochemischen Analysen aus dem Explorationsprogramm 2026 auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Silberprojekt Haldane, im historischen Silberrevier Keno Hill im Yukon bekannt. Die Analyseergebnisse aus fünf Bohrlöchern liegen vor, mit denen die Hauptverwerfung und die Liegeseite der Hauptverwerfung untersucht wurden. Die Mineralisierung wurde nun durch die Bohrung HLD26-46 um 100 Meter entlang des Streichens in Richtung Südwesten erweitert. Diese Bohrung durchteufte in einer Tiefe von 203,67 m einen 2,7 m langen Abschnitt mit 327 g/t Silber, 0,27 g/t Gold, 4,05 % Blei und 0,91 % Zink (402 g/t AgÄq*). Im Rahmen des Programms 2026 wurden insgesamt 24 Bohrlöcher (mit einer Gesamtlänge von 6.169 m) fertiggestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Silber-, Gold-, Blei- und Zinkmineralisierung entlang des Streichs und in Fallrichtung am Zielgebiet „Hauptverwerfung“ lag. Die Analyseergebnisse für 16 weitere Bohrlöcher stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Das 8.579 Hektar große, über Straßen erreichbare Haldane-Projekt liegt 25 km westlich von Keno City im Yukon, unmittelbar angrenzend an das produzierende Silberminenprojekt Keno Hill von Hecla Mining. Das Projekt beherbergt zahlreiche Vorkommen silber-, blei- und zinkhaltiger Quarz-Siderit-Gänge, die den erzführenden Gängen ähneln, die derzeit auf Keno Hill abgebaut werden.

Die mineralisierte Hauptverwerfungsstruktur wurde über eine Fläche von 200 m × 365 m durchteuft und ist entlang des Streichens sowie in die Tiefe weiterhin offen.

„Step-out-Bohrungen südwestlich vom Entdeckungsabschnitt der Hauptzone durchschneiden weiterhin die Struktur der ausgedehnten Hauptverwerfung“, sagte Jason Weber, President und CEO von Silver North. „Starke, mächtige Strukturen bieten in der Regel bessere Voraussetzungen für eine Mineralisierung mit Silber, Blei und Zink vom Keno-Typ. Dies scheint sich auch bei der Fortsetzung der Struktur in südwestlicher Richtung zu bestätigen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Struktur, die die Hauptverwerfung beherbergt, ein erhebliches Potenzial entlang des Streichens in beide Richtungen sowie in die Tiefe aufweist.“

HLD26-43 und HLD26-46 untersuchten die Hauptverwerfung etwa 100 m südwestlich des Entdeckungsabschnitts (HLD24-29, HLD24-30 und HLD25-31) entlang des Streichens. HLD26-46 durchteufte die Hauptverwerfung in einer Bohrlochtiefe von 203,67 m. Dabei wurde innerhalb des zuvor erwähnten, insgesamt 3,84 m mächtigen Abschnitts (2,57 m TW) ein 2,70 m mächtiger Abschnitt (1,8 m TW) mit 327 g/t Silber, 0,27 g/t Gold, 4,05 % Blei und 0,91 % Zink durchteuft. Die gesamte Breite des durchteuften Abschnitts der Hauptverwerfungsstruktur betrug 22,2 m (14,85 m TW), wobei die stärkste Gangbildung im Bereich des Hangenden der Struktur auftrat. HLD26-43 durchteufte die Hauptverwerfungsstruktur etwa 50 m weiter in Fallrichtung und erfasste dabei einen ähnlich mächtigen Strukturabschnitt von 22,3 m (16,5 m TW). Dieser erscheint jedoch weniger zusammenhängend und weist weniger Siderit-Sulfid-Adern auf.

HLD26-45 untersuchte den Bereich unterhalb des Liegenden der Hauptverwerfung. Frühere Bohrungen und Oberflächenprobenahmen deuteten auf das Potenzial für eine Gangmineralisierung im Liegenden der Hauptverwerfung hin, entweder in Form paralleler Strukturen oder von Ausläufern der Hauptverwerfung selbst. HLD26-45 wurde im Störungsbereich des Liegenden der Hauptverwerfung angesetzt und durchteufte zwischen 150,2 m und 166,8 m Bohrlochtiefe drei schmale mineralisierte Strukturen. Ein 0,50 m mächtiger Abschnitt (0,33 m TW) in einer Bohrlochtiefe von 158 m ergab 1,56 g/t Gold und 27,5 g/t Silber. Dieses Gold-Silber-Verhältnis liegt deutlich über den Werten, die üblicherweise auf dem Projekt beobachtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Durchteufungen den an der Oberfläche beobachteten Mineralisierungen entsprechen, wo bei Stichprobenahmen Gehalte von 0,906 g/t Gold, 288 g/t Silber, 1,95 % Blei und 1,80 % Zink ermittelt wurden. Abbildung 1 zeigt eine Draufsicht mit den Standorten der Bohrlöcher im Zielgebiet der Hauptverwerfung. Ein Längsschnitt, der die Hauptverwerfung darstellt, ist in Abbildung 2 zu finden. Eine Tabelle mit den Daten zu den Bohrlochkragen ist auf der Website des Unternehmens zu finden.

HLD26-42 und HLD26-44 untersuchten die Hauptverwerfung nordöstlich des Entdeckungsabschnitts. Dabei durchteufte HLD26-44 die Hauptverwerfung 50 m entlang des Streichens und HLD26-42 120 m weiter in Fallrichtung, jeweils bezogen auf HLD25-31. HLD26-44 durchschnitt in 253,9 m Tiefe den oberen Kontakt der Hauptverwerfung und durchschnitt dabei über eine Mächtigkeit von 24,1 m (16,3 m TW) stark zerklüfteten und verworfenen phyllitischen Quarzit, Quarzit und geringe Aderung. Ein Abschnitt von 3,00 m (2,03 m TW) ergab 120 g/t Silber, 0,15 g/t Gold, 0,32% Blei und 0,58% Zink mit einem Teilintervall von durchschnittlich 722 g/t Silber über 0,40 m (0,27 m TW). Weitere Arbeiten in dieser Region werden sich auf die Bewertung des Vorhandenseins einer Querstruktur im Nordosten konzentrieren, die die Hauptverwerfung lokal beeinflussen könnte.

Tabelle: Bohrungen 2026 – Bedeutende Ergebnisse

Bohrloch Ziel Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) gesch. wahre Mächt. Ag (g/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%) Ag (g/t) Eq1 HLD26-44 Main 258,15 258,60 0,45 0,30 239 0,73 2,00 4,38 370 und 261,80 264,80 3,00 2,03 120 0,15 0,32 0,58 134 Inkl. 263,80 264,20 0,40 0,27 722 0,38 1,58 2,35 754 HLD26-45 Main 150,20 150,60 0,40 0,26 111 0,02 0,48 0,68 123 Und Footwall 158,00 158,50 0,50 0,33 27,5 1,56 0,10 0,35 126 HLD26-46 Main 203,67 207,51 3,84 2,57 259 0,27 4,04 0,95 340 Inkl. 203,67 206,37 2,70 1,80 327 0,27 4,05 0,91 402

1 Die Silberäquivalentwerte werden unter der Annahme typischer Gewinnungsraten berechnet, die auf metallurgischen Untersuchungen einer Reihe ähnlicher Aderlagerstätten basieren, und spiegeln nicht unbedingt die metallurgischen Gegebenheiten auf dem Grundstück wider. Es wurden keine metallurgischen Untersuchungen auf dem Grundstück gemeldet. Die verwendeten Ausbeuten betragen 92 % Silber, 70 % Gold, 88 % Blei und 70 % Zink. Die Formel zur Berechnung des Silberäquivalents lautet: ((35 * Silber (g/t) * 0,92 / 31,1035) + (3000 * Gold (g/t) * 0,70 / 31,1035) + (1,00 * 2204 * Blei-% * 0,88 / 100) + (1,20 * 2204 * Zink-% * 0,70 / 100)) * (31,1035 / 35). Die Annahmen für die Metallpreise lauten: 35 US-Dollar/Unze Silber, 3.000 US-Dollar/Unze Gold, 1,00 US-Dollar/Pfund Blei und 1,20 US-Dollar/Pfund Zink.

Abbildung 1 – Karte des Bohrplans für die Hauptverwerfung

Abbildung 2 – Längsschnitt der Hauptzone

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

An den Entnahmestellen wurden die Bohrkerne in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte zur Dokumentation in der Kernbox aufbewahrt wurde. In regelmäßigen Abständen wurden Doppelproben, Standardreferenzmaterialien und Blindproben in den Probenfluss eingefügt, entsprechend den bewährten Verfahren. Die Bohrkerne wurden zersägt und verpackt; die verpackten Proben wurden in Reissäcken zusammengefasst und mit einem Sicherheitsverschluss mit einer eindeutigen Identifikationsnummer gesichert.

Die Proben wurden von ALS so zerkleinert, dass über 70 % unter zwei Millimeter lagen, und mit einem Riffelteiler aufgeteilt. Die Probenteile wurden anschließend so pulverisiert, dass über 85 % unter 75 Mikrometer lagen. Die Goldbestimmungen erfolgten mittels Feuerprobe mit atomarer Absorptionsspektroskopie (AA) an einer 30-g-Unterprobe der aufbereiteten Pulpe (Au-AA23). Jede Probe, die einen Goldgehalt von über 10 g/t aufwies, wurde mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 30-g-Teilprobe erneut analysiert (Au-GRA21). Zusätzlich wurde an einer 0,25-g-Teilstichprobe der aufbereiteten Pulpen eine 34-Element-Analyse mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) durchgeführt (ME-ICP61). Proben, die Grenzwerte für Blei oder Zink überschritten, wurden mittels Erzgehaltsanalyse (Pb-OG62 und/oder Zn-OG62) abschließend untersucht. Proben, die Silbergehalte von mehr als 50 ppm aufwiesen, wurden mittels Erzgehaltsanalyse (Ag-OG62) abschließend untersucht, während Proben, die daraufhin Silbergehalte von mehr als 300 ppm aufwiesen, zusätzlich mittels Feuerprobe mit gravimetrischer Auswertung an einer 30-g-Unterprobe (Ag-GRA21) untersucht wurden.

Alle Ergebnisse haben die QA/QC-Prüfung durch das Labor bestanden. Hardline Exploration Ltd. mit Sitz in Smithers, BC, ist für die Durchführung und Leitung des Projekts Haldane verantwortlich. Hardline wandte bei der Probenahme aus den Bohrkernen ein Protokoll zur Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung an, das Blind-, Doppel- und Standardreferenzproben umfasste.

Beauftragung von Apaton Finance

Das Unternehmen hat die Apaton Finance GmbH („Apaton Finance“) beauftragt, dem Unternehmen unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften Aufklärungs-, Kommunikations- und Marketingdienstleistungen für Anleger bereitzustellen.

Das Unternehmen hat mit Apaton Finance, einem in Hannover ansässigen Unternehmen für Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation, einen Beratungsvertrag vom 2. November 2026 (die „Vereinbarung“) abgeschlossen.

Gemäß der Vereinbarung wird Apaton Finance Dienstleistungen in den Bereichen Steigerung der Bekanntheit bei Anlegern, Kommunikation und Marketing erbringen, die darauf abzielen, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei Anlegern und der breiteren Kapitalmarktgemeinschaft zu steigern. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung von bis zu zwölf Artikeln auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen über deutsch- und englischsprachige Medienkanäle.

Da die Stammaktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „I90“ gehandelt werden, geht das Unternehmen davon aus, dass diese Maßnahme dazu beitragen wird, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei Anlegern in Deutschland und auf dem gesamten europäischen Markt zu steigern.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von drei Monaten ab dem 2. November 2026, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt das Unternehmen Apaton Finance eine Barvergütung in Höhe von 15.000 C$ zuzüglich der anfallenden Steuern. Im Zusammenhang mit der Beauftragung werden keine Aktienoptionen oder andere Wertpapiere gewährt.

Nach Kenntnissen des Unternehmens stehen Apaton Finance und die dahinterstehenden verantwortlichen Personen in keinem Naheverhältnis zum Unternehmen und halten derzeit keine Wertpapiere des Unternehmens.

Apaton Finance erreichen Sie unter: Ellernstr. 34, 30175 Hannover, Deutschland, E-Mail office@apaton.com, Telefon +49 511 6768731 und www.apaton.com.

Über Silver North Resources Ltd.

Die vorrangigen Assets von Silver North sind das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Haldane (neben der Mine Keno Hill von Hecla Mining Inc.) sowie die Silberprojekte Tim und Veronica im Distrikt Silvertip im Süden des Yukon bzw. im Norden von British Columbia. Auf dem Vorzeigeprojekt Haldane hat das Unternehmen mit nur 24 Bohrlöchern drei Silbergänge des Keno-Typs entdeckt. Der Schwerpunkt der Explorationsarbeiten liegt auf der jüngsten Entdeckung in der Main Zone, wo Bohrungen über mächtige Abschnitte hinweg eine hochgradige Silbermineralisierung durchteuft haben.

Silver North verfügt über alle erforderlichen Finanzmittel für seine Bohrkampagnen 2026 und 2027 und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „SNAG“, am OTCQB-Markt in den USA unter dem Symbol „TARSF“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „I90“ notiert.

Herr Jason Weber, P.Geo., President und CEO von Silver North Resources Ltd., ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Herr Weber hat die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überwacht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jason Weber, President und CEO

Sandrine Lam, Shareholder Communications

Tel.: (604) 807-7217

Fax: (888) 889-4874

Weitere Informationen finden Sie unter: www.silvernorthres.com

X: https://X.com/SilverNorthRes

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/silvernorth-res-ltd/

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Die Silver North Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 0,124EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 17:31 Uhr) gehandelt.