COP31 - Beko präsentiert vernetzte Haushaltsgeräte zur Reduzierung des Energieverbrauchs

ANTALYA, Türkei, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Die COP31 hat begonnen – und Beko ist mit einem Stand (E-0001) im Pavillon seiner Muttergesellschaft Koç Holding in der COP31 Green Zone im Antalya Expo Center vertreten. Im Mittelpunkt steht die Energiewende im Haushalt. Zu sehen ist, wie Wärmepumpen-Geschirrspültechnik, Induktionskochfelder, vernetzte Haushaltsgeräte, effiziente Kühlung und Solarpaneele Haushalten helfen können, im Alltag weniger Energie und Wasser zu verbrauchen.

Die türkische COP31-Präsidentschaft hat die globale Elektrifizierungsinitiative „35 by 35" ins Leben gerufen, die darauf abzielt, den Anteil von Elektrizität am globalen Endenergieverbrauch bis 2035 von rund 20 % auf 35 % zu erhöhen. Da immer mehr Bereiche des täglichen Lebens auf Elektrizität angewiesen sind, von der Kühlung bis zum Kochen, gewinnt die Effizienz der Geräte, die die Menschen täglich benutzen, zunehmend an Bedeutung.

In der Hausgeräteindustrie entsteht ein Großteil der Klimabelastung in der Nutzungsphase der verkauften Produkte. Beko Zahlen belegen, wie viel: Die Scope-3-Emissionen der Wertschöpfungskette – also die indirekten Emissionen, die durch vorgelagerte und nachgelagerte Prozesse entstehen – machen 99 % der Gesamtemissionen von Beko aus, und mehr als 80 % davon stammen aus der Verwendung der Produkte in Privathaushalten. Das macht Emissiones-Effizienz zum wichtigsten Hebel des Unternehmens. Bekos Antwort ist Technologie, die für den Verbraucher funktioniert: Haushaltsgeräte, die von Haus aus weniger Energie und Wasser verbrauchen, und vernetzte Tools, die Haushalten helfen, ihren Verbrauch nachzuvollziehen, zu steuern und zu optimieren.

HomeWhiz: Verbrauchsüberwachung und intelligente Programmsteuerung

HomeWhiz ist die Smart-Home-Plattform von Beko. Mithilfe des Energiemanagement-Panels können Haushalte den Energie- und Wasserverbrauch ihrer angeschlossenen Geräte verfolgen. Die auf dem Stand ausgestellen Geräte zeigen: Waschmaschine, Wäschetrockner und Backofen ermöglichen eine Energieüberwachung, und die Waschmaschine erfasst zusätzlich den Wasserverbrauch.

Besucher können außerdem FlexiStart entdecken, eine neue HomeWhiz-Funktion, die mithilfe von Strompreisinformationen dazu beiträgt, dass angeschlossene Waschmaschinen, Geschirrspüler und Wäschetrockner zu Tageszeiten mit niedrigeren Stromkosten betrieben werden können. HomeWhiz schlägt auf Basis der geltenden Tarifinformationen ein kostengünstigeres Zeitintervall für die Ausführung des ausgewählten Programms vor. Der Nutzer kann die Empfehlung mit einem Fingertipp bestätigen. Er behält dabei die Kontrolle darüber, wann der Zyklus startet. FlexiStart wird ab Januar 2027 verfügbar sein, beginnend mit der Integration von Energieversorgern in Deutschland und der Türkei.