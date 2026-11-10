🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBaumwolle RohstoffvorwärtsNachrichten zu Baumwolle

    COP31 - Beko präsentiert vernetzte Haushaltsgeräte zur Reduzierung des Energieverbrauchs

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beko zeigt, wie intelligente Technologie Haushalten das Sparen von Energie und Wasser erleichtert.

    ANTALYA, Türkei, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Die COP31 hat begonnen – und Beko ist mit einem Stand (E-0001) im Pavillon seiner Muttergesellschaft Koç Holding in der COP31 Green Zone im Antalya Expo Center vertreten. Im Mittelpunkt steht die Energiewende im Haushalt. Zu sehen ist, wie Wärmepumpen-Geschirrspültechnik, Induktionskochfelder, vernetzte Haushaltsgeräte, effiziente Kühlung und Solarpaneele Haushalten helfen können, im Alltag weniger Energie und Wasser zu verbrauchen.

    Beko at COP31

    Die türkische COP31-Präsidentschaft hat die globale Elektrifizierungsinitiative „35 by 35" ins Leben gerufen, die darauf abzielt, den Anteil von Elektrizität am globalen Endenergieverbrauch bis 2035 von rund 20 % auf 35 % zu erhöhen. Da immer mehr Bereiche des täglichen Lebens auf Elektrizität angewiesen sind, von der Kühlung bis zum Kochen, gewinnt die Effizienz der Geräte, die die Menschen täglich benutzen, zunehmend an Bedeutung.

    In der Hausgeräteindustrie entsteht ein Großteil der Klimabelastung in der Nutzungsphase der verkauften Produkte. Beko Zahlen belegen, wie viel: Die Scope-3-Emissionen der Wertschöpfungskette – also die indirekten Emissionen, die durch vorgelagerte und nachgelagerte Prozesse entstehen – machen 99 % der Gesamtemissionen von Beko aus, und mehr als 80 % davon stammen aus der Verwendung der Produkte in Privathaushalten. Das macht Emissiones-Effizienz zum wichtigsten Hebel des Unternehmens. Bekos Antwort ist Technologie, die für den Verbraucher funktioniert: Haushaltsgeräte, die von Haus aus weniger Energie und Wasser verbrauchen, und vernetzte Tools, die Haushalten helfen, ihren Verbrauch nachzuvollziehen, zu steuern und zu optimieren.

    HomeWhiz: Verbrauchsüberwachung und intelligente Programmsteuerung

    HomeWhiz ist die Smart-Home-Plattform von Beko. Mithilfe des Energiemanagement-Panels können Haushalte den Energie- und Wasserverbrauch ihrer angeschlossenen Geräte verfolgen.  Die auf dem Stand ausgestellen Geräte zeigen: Waschmaschine, Wäschetrockner und Backofen ermöglichen eine Energieüberwachung, und die Waschmaschine erfasst zusätzlich den Wasserverbrauch.

    Besucher können außerdem FlexiStart entdecken, eine neue HomeWhiz-Funktion, die mithilfe von Strompreisinformationen dazu beiträgt, dass angeschlossene Waschmaschinen, Geschirrspüler und Wäschetrockner zu Tageszeiten mit niedrigeren Stromkosten betrieben werden können. HomeWhiz schlägt auf Basis der geltenden Tarifinformationen ein kostengünstigeres Zeitintervall für die Ausführung des ausgewählten Programms vor. Der Nutzer kann die Empfehlung mit einem Fingertipp bestätigen. Er behält dabei die Kontrolle darüber, wann der Zyklus startet. FlexiStart wird ab Januar 2027 verfügbar sein, beginnend mit der Integration von Energieversorgern in Deutschland und der Türkei.

    Seite 1 von 5 






    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    COP31 - Beko präsentiert vernetzte Haushaltsgeräte zur Reduzierung des Energieverbrauchs Beko zeigt, wie intelligente Technologie Haushalten das Sparen von Energie und Wasser erleichtert.ANTALYA, Türkei, 10. November 2026 /PRNewswire/ - Die COP31 hat begonnen – und Beko ist mit einem Stand (E-0001) im Pavillon seiner Muttergesellschaft …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     