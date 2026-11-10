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    Kaufen bis Ende 2030 für weitere 9 Milliarden Euro Aktien zurück

    Siemens Energy

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    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy weitet Aktienrückkauf bis 2030 aus
    • Bis zu neun Milliarden Euro für weitere Rückkäufe
    • Aktie legt über zwei Prozent nach Rückkaufmeldung
    Siemens Energy - Kaufen bis Ende 2030 für weitere 9 Milliarden Euro Aktien zurück
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 sollen weitere eigene Anteilschein erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Dabei gehe es um einen Wert von bis zu neun Milliarden Euro, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro.

    Anleger zeigten sich erfreut. Die Siemens-Energy-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu./he/bek

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 121,5 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +64,50 %/+101,51 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Siemens-Energy-Aktie vor den Q4- und Jahreszahlen am 11. November 2026. Die Erwartungen reichen von positiven Überraschungen bis zu Kursrückgängen nach den Zahlen. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, erhoffte Kurse von 130–132 Euro und Bernsteins Kursziel von 210 Euro nach rund 25 % Kursverlust in drei Monaten. Bernstein hält Sorgen um ein Ende des Gasturbinenbooms für überzogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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