VW-Werk Zwickau behält den ID.3 länger

Das Zwickauer VW -Werk ist komplett auf Elektroautos ausgerichtet und war bei dem Autobauer Pionier in Sachen E-Mobilität. Allerdings ist die Zukunft des Standortes unklar, weil es nach Unternehmensangaben in den 2030er Jahren für das Werk aktuell keine wettbewerbsfähige Belegung gibt. Derzeit arbeiten rund 8.000 Menschen an dem Standort./hum/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 69,24 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,74 %/+74,42 % bedeutet.