VW-Werk Zwickau behält den ID.3 länger
Betriebsrat
- ID.3 bleibt bis 2027 außer GTI exklusiv in Zwickau
- Verlagerung gleicht sinkende Audi-Q4-Volumen aus
- Für 8.000 Beschäftigte bleibt die Zukunft unklar
ZWICKAU (dpa-AFX) - Die Modellpalette des Zwickauer Volkswagen -Werkes bleibt nach Betriebsratsangaben vorerst breiter als bislang vorgesehen. Der ID.3 werde bis auf die GTI-Variante 2027 exklusiv in Zwickau gebaut, sagte Vize-Konzernbetriebsratsvorsitzender Jürgen Mahnkopf bei einem Auto-Kongress in Zwickau. Eigentlich sollte die Produktion des ID.3 auch in Wolfsburg hochgefahren und im Laufe des kommenden Jahres von Zwickau komplett ins Stammwerk verlagert werden. Laut Mahnkopf wird stattdessen vorerst nur der ID.3 GTI in Wolfsburg gebaut.
Mahnkopfs Angaben zufolge werden mit der Verlagerung sinkende Volumina beim Audi Q4 e-tron kompensiert, der ebenfalls in Zwickau gebaut wird. Vor einem Jahr war bereits bekanntgegeben worden, dass auch das Modell Cupra Born weiterhin exklusiv in Sachsen gebaut wird.
Das Zwickauer VW -Werk ist komplett auf Elektroautos ausgerichtet und war bei dem Autobauer Pionier in Sachen E-Mobilität. Allerdings ist die Zukunft des Standortes unklar, weil es nach Unternehmensangaben in den 2030er Jahren für das Werk aktuell keine wettbewerbsfähige Belegung gibt. Derzeit arbeiten rund 8.000 Menschen an dem Standort./hum/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 69,24 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,74 %/+74,42 % bedeutet.
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... wieder mal, naja! VW kriselt nicht bis China, sondern in China kriselt der Binnenmarkt und deswegen wird das Ausland von dort mit Produkten überschwemmt. Auch sollte man bedenken, dass in China ein ganz anderer Wind weht, als hier bei uns, wo zunehmend nur noch an Work-Life-Balance gedacht wird und bei jedem Schiss nach Hilfe vom Staat gefragt wird. Und da wir gerade beim Staat, sprich Regierungen, sind, da mangelte und mangelt es noch immer an klaren Vorgaben für die Wirtschaft und deren Unternehmen. Aber auch da sehe ich Gründe, die ganz sicher mitverantwortlich dafür waren, nämlich Flüchtlingsproblematik, Pandemie, Kriege, Energieversorgungsproblematiken, Unterstützung der Ukraine und Problematik der Finanzierung, Bedrohungproblematik, Terrorismus, Clans und und und...