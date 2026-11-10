Milliken & Company erhält zum fünften Mal in Folge die EcoVadis-Gold-Bewertung

SPARTANBURG, S.C., 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Fertigung und Materialwissenschaft, hat im EcoVadis-Assessment 2026 die Gold-Bewertung erhalten und damit zum fünften Mal in Folge diese Anerkennung erhalten.

Das Rating gilt für alle globalen Geschäftsbereiche und Aktivitäten von Milliken. Milliken erzielte eine Gesamtpunktzahl von 82 von 100 Punkten und gehört damit zum 95. Perzentil der von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Das Unternehmen zählte in puncto Ethik und nachhaltige Beschaffung zu den besten 1 % seiner Branche.

„Die Auszeichnung mit dem EcoVadis-Gold-Rating zum fünften Mal in Folge spiegelt die gemeinsamen Anstrengungen der Teams bei Milliken wider", sagte Halsey Cook, Präsidentin und CEO von Milliken. „Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserem Bestreben, unsere Arbeitsweise kontinuierlich zu verbessern, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im gesamten Unternehmen umzusetzen und unsere Kunden bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu unterstützen."

EcoVadis bewertet Unternehmen in vier Bereichen: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Bewertung des Unternehmens im Bereich Arbeits- und Menschenrechte verbesserte sich um acht Punkte gegenüber der vorherigen Bewertung. Dies spiegelt eine verbesserte Berichterstattung durch umfassende Kennzahlen und die Angleichung an anerkannte Berichtsstandards wider.

Für die Kunden von Milliken bietet die Bewertung ein unabhängiges Maß dafür, wie Nachhaltigkeit in die Geschäfts- und Managementsysteme des Unternehmens integriert ist. Diese unabhängige Bewertung ermöglicht den Kunden einen besseren Einblick in die Leistung von Milliken in den von EcoVadis bewerteten Bereichen.

„EcoVadis bietet eine wichtige externe Messgröße für unsere Fortschritte und die Systeme, die wir bei Milliken implementiert haben", sagte Kasel Knight, EVP und Chief Legal Officer sowie Leiter der Nachhaltigkeitsabteilung bei Milliken. „Dass wir zum fünften Mal in Folge die Goldmedaille erhalten haben, spiegelt die kontinuierlichen Anstrengungen in unserer gesamten Organisation wider und hilft uns gleichzeitig, Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung zu erkennen."

Um mehr über Millikens Nachhaltigkeitsinitiativen zu erfahren und den aktuellsten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens zu lesen, besuchen Sie sustainability.milliken.com.

Über Milliken

Milliken nutzt die Materialwissenschaft, um schon heute die bahnbrechenden Innovationen von morgen zu liefern. Entdecken Sie unser innovatives Portfolio an Textilien, Bodenbelägen, Spezialchemikalien und Lösungen für das Gesundheitswesen auf milliken.com und auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

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