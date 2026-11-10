JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungen im Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Zahl der ausgelieferten Modelle 737 liege über der in den beiden vorhergehenden Monaten, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Einschätzung am Dienstag. Der Anstieg im Vergleich zum September resultiere wohl daraus, dass der Flugzeughersteller in dem Monat einige Maschinen zurückgehalten habe./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 155,8EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 20:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

