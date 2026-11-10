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    Eurokurs neigt zur Schwäche

    Devisen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fiel im US-Handel auf 1,1164 Dollar zurück
    • US-Verbraucherpreise stiegen stärker als erwartet
    • Märkte erwarten im Dezember eine Fed-Zinserhöhung
    Devisen - Eurokurs neigt zur Schwäche
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel Schwäche gezeigt. Von höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisen profitierte der Dollar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1164 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1214 (Montag: 1,1193) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8917 (0,8934) Euro gekostet.

    Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. An den Finanzmärkten wird nun fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember gerechnet. Auch Vertreter der Fed stellten weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver./bek/he






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