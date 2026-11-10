Diese aktuellen und zukünftigen Transaktionen dienen ausschließlich dazu, das Vertrauen der Familie Ehrmann und der Groupe Serveur in die Zukunft von Artprice durch Artmarket.com zu bekräftigen und Artmarket.com ihre uneingeschränkte Unterstützung zu gewähren; sie dienen in keiner Weise der Durchführung eines Übernahmeangebots oder eines Squeeze-out (OPA/OPR), entgegen der Interpretation, die in bestimmten Foren weiterhin vertreten wird. Die Auslegung, wonach die Familie Ehrmann bestimmte Kauf- oder Schwellenwertüberschreitungsmeldungen unterlassen würde, ist ebenfalls falsch.

Hinweis: Das Vertrauen der Familie Ehrmann und der Groupe Serveur, des Hauptaktionärs, in das Wachstum von Artprice durch die Aktivitäten von Artmarket spiegelt sich in der Aufstockung ihrer Beteiligung am Grundkapital von Artmarket.com durch den Erwerb neuer Artmarket.com-Aktien wider. Selbstverständlich werden alle erforderlichen Meldungen bei der AMF (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde) eingereicht und innerhalb der gesetzlichen Fristen online veröffentlicht, wobei der Kauf der Aktien während der genehmigten Handelsfenster erfolgt.

Das ONDE-Extranet (Outil de notification et de déclaration électronique – Elektronisches Melde- und Einreichungsinstrument) ist die sichere Plattform der AMF für die Einreichung von Meldungen (Transaktionen von Führungskräften, Schwellenwertüberschreitungen usw.). Dort werden sowohl aktuelle als auch zukünftige Meldungen hinterlegt. Es handelt sich um folgende Meldungen:

Erste Meldung – Nr. 2026DD1133787 (veröffentlicht am 17. August 2026).

Zweite Meldung – Nr. 2026DD1134265 (veröffentlicht am 20. August 2026).

Dritte ergänzende Meldung – Nr. 2026DD1134267 (veröffentlicht am 20. August 2026).

Vierte Meldung mit 4 Transaktionen – 969500P7L99JTKAIG60 (veröffentlicht am 13. Oktober 2026).

PARIS und SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR, Frankreich, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichung seines Umsatzes für das 3. Quartal 2026 gibt Artmarket.com – dessen Artprice-Abteilung seit ihrer Gründung im Jahr 1997, also vor fast 30 Jahren, weltweit führend im Bereich der Kunstmarkt-Datenbanken ist – die weltweite Einführung der Beta-Testphase von Artprice Visual Search (eingetragenes Warenzeichen) Anfang Dezember 2026 bekannt, gefolgt von der kommerziellen Markteinführung im Januar 2027 im Rahmen der Premium- und Professional-Abonnements der Spitzenklasse.

Diese proprietäre und vertikale künstliche Intelligenz ist das Ergebnis mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit unter der Leitung von thierry Ehrmann und seinen Teams aus Ingenieuren, Datenwissenschaftlern und Kunsthistorikern und stellt einen grundlegenden Meilenstein in der „AI-First"-Architektur von Artprice dar.

Während sich die Dutzenden oder sogar Hunderte von Experimenten zur Kunstwerk-Erkennung, die bisher weltweit durchgeführt wurden, auf Deep Learning stützten, das auf 10.000, 12.000 oder 20.000 Bilder mit sehr spärlicher Metadaten-Dokumentation beschränkt war, erzielt Artprice Visual Search einen echten Quantensprung, indem es mehrere Terabyte an hochauflösenden Bildern und Metadaten verarbeitet, die über einen Zeitraum von fast 30 Jahren von den Historikern und Redakteuren des Unternehmens für die in den Datenbanken erfassten Werke zertifiziert wurden.

Einführungszeitplan und starke Preisvorteile ab Januar 2027: Um die weltweite Akzeptanz und die finanziellen Auswirkungen dieses technologischen Durchbruchs auf den Kunstmarkt zu maximieren, führt Artprice by Artmarket.com Artprice Visual Search im Rahmen einer zweistufigen industriellen Strategie ein:

Anfang Dezember 2026 – Freigabe der Beta-Version für alle Artprice-Kunden: Während des gesamten Monats Dezember 2026 gewährt Artprice seinem gesamten weltweiten Abonnentenstamm Zugang zur Beta-Version von Artprice Visual Search. Diese strategische Freigabe ermöglicht es jedem Kunden, unter realen Bedingungen die Recherche- und Bewertungsleistung des Tools anhand seiner eigenen Recherchen und Sammlungen zu beurteilen. Ab Januar 2027 – Kommerzielle Markteinführung im Rahmen der High-End-Abonnements „Premium" und „Professional" zu deutlich höheren Tarifen: Ab Januar 2027 wird Artprice Visual Search in die High-End-Abonnements „Premium" und „Professional" integriert, was – angesichts des gebotenen Mehrwerts völlig wirtschaftlich – mit deutlich höheren Tarifen einhergeht. Der im Dezember 2026 angebotene Beta-Zugang fungiert somit als leistungsstarker Konversionsbeschleuniger, um bestehende Kunden dazu zu bewegen, ab Januar 2027 in großem Umfang zu diesen umsatzstarken Abonnements zu wechseln, was zu einem strukturellen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer (ARPU) führt.

30 Jahre „AI-First"-Doktrin: von Intuitive Artmarket und Blind Spot bis zum Quantensprung von Artprice Visual Search

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 – fast 30 Jahre ununterbrochener Investitionen – hat Artprice seine nahezu weltweite Vorherrschaft auf der Grundlage einer proprietären Datenbanktechnik aufgebaut (die mittlerweile 930.000 Künstler und die Rückverfolgbarkeit von Auktionen seit 1700 umfasst) und dabei jegliche technologische Abhängigkeit von externen Anbietern abgelehnt, um sich auf das Aufkommen einer rein vertikalen und proprietären künstlichen Intelligenz vorzubereiten, die speziell auf den Kunstmarkt ausgerichtet ist. Noch bevor der Rest der Branche die Auswirkungen von Foundation-Modellen ermessen konnte, führte Artprice über Artmarket.com sein „AI-First"-Ökosystem ein:

Intuitive Artmarket: Die generalistische, proprietäre und streng vertikale KI von Artprice, die in der Lage ist, die ökonometrische, biografische und historische Komplexität des gesamten globalen Kunstmarktes in Echtzeit zu analysieren.

Die generalistische, proprietäre und streng vertikale KI von Artprice, die in der Lage ist, die ökonometrische, biografische und historische Komplexität des gesamten globalen Kunstmarktes in Echtzeit zu analysieren. Blind Spot: Der prädiktive und analytische Algorithmus von Artprice, der darauf ausgelegt ist, die blinden Flecken des Kunstmarktes aufzudecken, schwache Signale zu identifizieren und Unterbewertungen oder Korrelationen aufzudecken, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.

Der prädiktive und analytische Algorithmus von Artprice, der darauf ausgelegt ist, die blinden Flecken des Kunstmarktes aufzudecken, schwache Signale zu identifizieren und Unterbewertungen oder Korrelationen aufzudecken, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Artprice Visual Search (Beta Anfang Dezember 2026 / Premium- und Professional-Angebote Januar 2027): Der fortschrittlichste Baustein dieser Architektur. Da das Bild die komplexeste und universellste kognitive Struktur in der Kunst darstellt, nutzt Artprice Visual Search die Rechenleistung von Artprice für die direkte Analyse visueller Inhalte in mehreren Terabyte an Archiven mit Reproduktionen und Dokumentationen von Kunstwerken – ausgestattet mit einer selbstlernenden Engine, die sich kontinuierlich erweitert und verfeinert.

Statement von thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket.com:

„Mit der weltweiten Einführung der Beta-Testphase von Artprice Visual Search Anfang Dezember 2026, gefolgt von der kommerziellen Markteinführung im Januar 2027 im Rahmen unserer hochwertigen Premium- und Professional-Angebote, findet unsere seit der Gründung von Artprice im Jahr 1997 verfolgte 30-jährige ‚AI-First'-Strategie ihren natürlichen Höhepunkt.

Nachdem wir mit Intuitive Artmarket – unserer generalistischen, proprietären und vertikalen KI – die kognitiven und ökonometrischen Grundlagen der Branche gelegt und anschließend dank des unsichtbaren Blicks von Blind Spot die schwachen Signale und blinden Flecken des Kunstmarktes aufgedeckt haben, vollziehen wir heute einen echten Quantensprung: den der rein visuellen Intelligenz, angewandt auf mehrere Terabyte an Daten und eine unvergleichliche Sammlung von fast 145 Millionen Abbildungen von Kunstwerken.

Unsere Suchfunktion für von Artprice erfasste Kunstwerke ist den allgemeinen Suchmaschinen überlegen, die an die mathematischen Grenzen der einfachen Mustererkennung stoßen: Die firmeneigene RAG-Architektur von Artprice gleicht den visuellen Fingerabdruck der Reproduktion mit ihren zertifizierten historischen Metadaten ab und gewährleistet so eine optimale Identifizierungsgenauigkeit, wobei die visuelle Unsicherheit auf ein statistisch vernachlässigbares Maß reduziert wird.

Warum ist sie erfolgreich und verbessert sich auf algorithmischer Ebene kontinuierlich, während Dutzende oder sogar Hunderte von weltweit durchgeführten Experimenten zur Kunstwerk-Erkennung gescheitert sind? Weil ein sehr großer Teil dieser vertikalen Anwendungen bislang auf ein noch in den Kinderschuhen steckendes Deep Learning zurückgriff, das auf 10.000, 12.000 oder 15.000 Bilder beschränkt war, die zudem sehr lückenhaft dokumentiert waren. Doch das bloße Pixel ist blind, wenn es nicht vom historischen Gedächtnis des Kunstmarktes genährt wird.

Indem wir unsere firmeneigene KI mit 23 Millionen Reproduktionen von Kunstwerken trainiert haben, die über fast 30 Jahre hinweg von unseren Historikern, Redakteuren, Ökonometrikern und Dokumentaren annotiert wurden – mit 180 strukturierten und vollständig ausgefüllten Feldern für jede Reproduktion eines Kunstwerks –, haben wir Artprice Visual Search mit einem wahrhaft intellektuellen Bild ausgestattet.

Hier trifft Datenbankwissenschaft auf ästhetische Philosophie. Ich habe mich intensiv mit dem Werk von Luigi Pareyson und seiner Theorie der Formativität* beschäftigt – der formenden Form (forma formante), jener Bewegung, durch die das Werk im Akt seiner Entstehung sein eigenes formales Gesetz erfindet. Es ist dieser Ansatz, der es dank der Leistungsfähigkeit der KI von Artprice Visual Search ermöglichen wird, die akademischen Grenzen des vom Menschen geprägten Kunstmarktes zu neuen Horizonten zu verschieben, wo nur die Rechenleistung unserer KI diese neuen Formen wissenschaftlich und zuverlässig erkennen kann, die die Kunstgeschichte und damit auch ihren Markt grundlegend verändern werden.

Heute suchen Hunderte Millionen Sammler und Kunstliebhaber nicht mehr nur nach einer Signatur oder einem Sujet: Sie suchen nach ästhetischen Kräften, Formen, Farbschichten, Trägern/Oberflächen und Medien. *(Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schöpfer der Materie keine abstrakte Idee aufzwingt: Er tritt in einen Dialog mit seinem entstehenden Werk, und es ist das Werk selbst – das als formgebende Form wirkt –, das ihm durch einen Prozess der Formativität offenbart, wie es konstruiert werden muss.)

Wir sind dem archaischen algorithmischen Modell der 2010er Jahre, das wir von Amazon geerbt haben („Wer diesen Künstler angesehen hat, hat sich auch dies angesehen"), Lichtjahre voraus. Indem Artprice Visual Search augenblicklich 49 Werke anzeigt, die nach ihrem prozentualen Relevanzgrad geordnet sind, verbindet es die niederländische Vanitas im Wert von 2.000 Dollar und das Meisterwerk in Museumsqualität im Wert von 170.000 Dollar in einer einzigen plastischen Kontinuität und bewahrt dabei die Kraft der hohen Renditen des Kunstmarktes, die bei Beträgen über 100.000 Dollar zwischen 14 % und 15 % liegen.

Indem wir diese Beta-Version Anfang Dezember für alle unsere Kunden freischalten, damit diese im Januar 2027 auf unsere hochwertigen Premium- und Professional-Abonnements umsteigen können, sprengen wir die Fesseln eines historisch starren und akademisch geprägten Kunstmarktes. Erinnern wir uns daran, dass Artprice 5 bis 6 Jahre unermüdlicher Arbeit benötigte, um weltweit die Begriffe „zeitgenössische Kunst" – Künstler, die nach 1945 geboren wurden – und „ultra-zeitgenössische Kunst" – Künstler unter 40 Jahren auf rollierender Basis – zu etablieren, und dass es auch heute noch 5, 10 oder sogar 15 Jahre dauert, bis Kunsthändler (die die Akademie abgelöst haben), Soziologen, Kritiker und Kunsthistoriker benötigen, um eine neue Strömung offiziell zu identifizieren.

Dank Artprice Visual Search, gestützt auf unsere seit über 25 Jahren bestehende historische Partnerschaft mit der PR Newswire / Cision-Gruppe, werden wir nun in Echtzeit auf streng wissenschaftliche und akademische Weise Hunderte neuer Strömungen, neuer Formen und neuer Bedeutungen auf der ganzen Welt aufdecken und offenlegen."

Der Quantensprung im Vergleich zu weltweiten Versuchen: 30 Jahre historische Annotation von 23 Millionen Bildern (180 Fachgebiete) zu Werken, auf die Artprice verweist

Bis heute sind die Dutzenden oder sogar Hunderte von Versuchen zur visuellen Erkennung von Kunstwerken, die von Laboren oder Technologieunternehmen weltweit gestartet wurden, alle an dieselbe Glasdecke gestoßen: Sie stützten sich ausnahmslos auf Deep Learning, das auf 10.000, 12.000 oder 15.000 Bilder beschränkt war, und litten darüber hinaus unter einer praktisch nicht vorhandenen oder oberflächlichen historischen Dokumentation aus dem Kunstmarkt.

Mit Artprice Visual Search erreicht Artprice by Artmarket.com eine neue industrielle und wissenschaftliche Dimension:

Training anhand von 23 Millionen annotierten Reproduktionen, die das Ergebnis von fast 30 Jahren Arbeit von Historikern sind (fast das 2.000-Fache herkömmlicher Stichproben): Die firmeneigene KI von Artprice wurde anhand eines Kernbestands von 23 Millionen Bildern von Kunstwerken trainiert, die seit 1997 vollständig dokumentiert, qualifiziert und verifiziert wurden – fast 30 Jahre Arbeit und Forschung der Historiker und Experten von Artprice –, bevor sie auf die weltweite Sammlung mit derzeit fast 145 Millionen zu verarbeitenden Bildern angewendet wurde.

Die firmeneigene KI von Artprice wurde anhand eines Kernbestands von 23 Millionen Bildern von Kunstwerken trainiert, die seit 1997 vollständig dokumentiert, qualifiziert und verifiziert wurden – fast 30 Jahre Arbeit und Forschung der Historiker und Experten von Artprice –, bevor sie auf die weltweite Sammlung mit derzeit fast 145 Millionen zu verarbeitenden Bildern angewendet wurde. 180 Dokumentationsfelder pro Reproduktion eines Kunstwerks: Für jedes analysierte Bild mobilisiert die KI 180 strukturierte Felder und vergleicht diese miteinander (Provenienz, Schule, Technik, Trägermaterialien/Oberflächen, Medien, Signaturen und Monogramme, Maße, Auktionsgeschichte seit 1700, Verweise auf Werkverzeichnisse, Ikonografie, interne Geometrie, Farbschichten). Diese Matrixdichte macht sie zur intelligentesten und am besten modellierten KI weltweit, um ein Kunstwerk vollständig und absolut zu erkennen.

Für jedes analysierte Bild mobilisiert die KI 180 strukturierte Felder und vergleicht diese miteinander (Provenienz, Schule, Technik, Trägermaterialien/Oberflächen, Medien, Signaturen und Monogramme, Maße, Auktionsgeschichte seit 1700, Verweise auf Werkverzeichnisse, Ikonografie, interne Geometrie, Farbschichten). Diese Matrixdichte macht sie zur intelligentesten und am besten modellierten KI weltweit, um ein Kunstwerk vollständig und absolut zu erkennen. Während allgemeine Suchmaschinen an die mathematischen Grenzen der einfachen Mustererkennung stoßen , vergleicht die firmeneigene RAG-Architektur von Artprice den visuellen Fingerabdruck der Reproduktion mit ihren zertifizierten historischen Metadaten, wodurch eine optimale Identifizierungsgenauigkeit gewährleistet und die visuelle Unsicherheit auf ein statistisch vernachlässigbares Maß reduziert wird. Dank dieser Verschmelzung von Computer Vision und archivarischer Genauigkeit innerhalb seines umfassenden Bestands von über 930.000 Künstlern erzielt Artprice Visual Search bei den von Artprice erfassten Kunstwerken sofort eine bemerkenswerte Präzision bei der Erkennung und profitiert gleichzeitig von einem kontinuierlichen algorithmischen Optimierungszyklus bei jeder neuen Abfrage und Datenintegration.

, vergleicht die firmeneigene RAG-Architektur von Artprice den visuellen Fingerabdruck der Reproduktion mit ihren zertifizierten historischen Metadaten, wodurch eine optimale Identifizierungsgenauigkeit gewährleistet und die visuelle Unsicherheit auf ein statistisch vernachlässigbares Maß reduziert wird. Dank dieser Verschmelzung von Computer Vision und archivarischer Genauigkeit innerhalb seines umfassenden Bestands von über 930.000 Künstlern erzielt bei den von Artprice erfassten Kunstwerken sofort eine bemerkenswerte Präzision bei der Erkennung und profitiert gleichzeitig von einem kontinuierlichen algorithmischen Optimierungszyklus bei jeder neuen Abfrage und Datenintegration. Eine Matrixausgabe von 49 Werken nach Korrelationsindex: Für jedes eingereichte Werk liefert das Tool augenblicklich 49 passende Werke, denen ein präziser Relevanzprozentsatz zugewiesen wird – seien es Werke desselben Künstlers (die bereits anhand des allerersten Bildes sofort identifiziert werden) oder Übereinstimmungen hinsichtlich Themen, formaler Strukturen sowie exakter oder komplementärer Farbgebungen.

Soziologische und anthropologische Perspektive: Wie die Generation der 30- bis 45-Jährigen (Amerika, Europa, Großasien) protzigen und zur Schau gestellten Luxus „umgeht" und stattdessen das Sammeln als intellektuelles „Rückgrat" bevorzugt

Über den technologischen Durchbruch hinaus ist Artprice Visual Search das Ergebnis einer soziologischen und sogar anthropologischen Studie, die Thierry Ehrmann und seine Teams über mehrere Jahre hinweg in Amerika, Europa und Großasien durchgeführt haben.

Artprice hat in der Tat einen riesigen Pool neuer Sammler im Alter von 30 bis 45 Jahren identifiziert, die Tag und Nacht permanent mit dem Internet verbunden sind und in ihrer Herangehensweise an Werte sowie an das, was ein Kunstwerk ästhetisch bieten kann, eine völlig andere Denkweise entwickelt haben:

Früher Erfolg, der auf Genialität und unermüdlicher harter Arbeit beruht: Da sie sehr früh angefangen und ihr Vermögen bereits in jungen Jahren durch Tag und Nacht Arbeit aufgebaut haben, haben diese Entscheidungsträger – mit einer Leidenschaft für Kultur und insbesondere für digitale Kunst – die Launen einer vergangenen Ära bereits hinter sich gelassen. Sie lehnen es kategorisch ab, mit bloßen stereotypen jungen Millionären verwechselt zu werden.

Da sie sehr früh angefangen und ihr Vermögen bereits in jungen Jahren durch Tag und Nacht Arbeit aufgebaut haben, haben diese Entscheidungsträger – mit einer Leidenschaft für Kultur und insbesondere für digitale Kunst – die Launen einer vergangenen Ära bereits hinter sich gelassen. Sie lehnen es kategorisch ab, mit bloßen stereotypen jungen Millionären verwechselt zu werden. Die bewusste „Umgehung" von protzigem und zur Schau gestellten Luxus: Anstatt sich in traditionellen Kreisen des High-Luxus – wie beispielsweise bei Luxusautos – zu verlieren, entscheiden sie sich bewusst dafür, protzigen, zur Schau gestellten Luxus zu umgehen, der in ihren Augen Zeitverschwendung darstellt und das Risiko birgt, den Einzelnen zu einer Konsummaschine und einer wandelnden Zielscheibe zu machen.

Anstatt sich in traditionellen Kreisen des High-Luxus – wie beispielsweise bei Luxusautos – zu verlieren, entscheiden sie sich bewusst dafür, protzigen, zur Schau gestellten Luxus zu umgehen, der in ihren Augen Zeitverschwendung darstellt und das Risiko birgt, den Einzelnen zu einer Konsummaschine und einer wandelnden Zielscheibe zu machen. Die Sammlung als intellektuelles „Rückgrat" ( chemin de fer ), das einen Mann, eine Frau oder einen Haushalt definiert: Sie gehen direkt zum Wesentlichen, indem sie ihre Reife und ihren gesellschaftlichen Erfolg durch ihr intellektuelles Engagement untermauern. Wenn ein 35-jähriger Sammler oder ein Sammlerpaar seine Sammlung präsentiert – die fernab konventioneller Klassiker um einen echten Leitfaden, ein intellektuelles Rückgrat ( chemin de fer ), aufgebaut ist, das verdeutlicht, was sie sehen und welche Werte sie in sich tragen –, dann flößt die Strenge ihres Ansatzes sofort Bewunderung ein.

Sie gehen direkt zum Wesentlichen, indem sie ihre Reife und ihren gesellschaftlichen Erfolg durch ihr intellektuelles Engagement untermauern. Wenn ein 35-jähriger Sammler oder ein Sammlerpaar seine Sammlung präsentiert – die fernab konventioneller Klassiker um einen echten Leitfaden, ein intellektuelles Rückgrat ( ), aufgebaut ist, das verdeutlicht, was sie sehen und welche Werte sie in sich tragen –, dann flößt die Strenge ihres Ansatzes sofort Bewunderung ein. Das Finden dessen, was menschlich unmöglich zu suchen ist: Auf der Suche nach ästhetischen Kräften, Formen (Luigi Pareysons forming form*), Farbschichten, Trägern/Oberflächen und eigenen Medien schaffen diese Sammler mit ihren präzisen und tief durchdachten Entscheidungen neue Strömungen, die die traditionelle Händlerwelt mangels KI-Tools und Rechenleistung nur schwer erfassen kann. Artprice Visual Search liefert ihnen das unverzichtbare intellektuelle Bild, um unter fast 145 Millionen Bildern genau die Werke aufzuspüren, nach denen sie suchen – eine Erkundung, die bisher für den Menschen unmöglich zu bewältigen war.

Aufbrechen der starren und akademischen Strukturen des Kunstmarktes: vom Präzedenzfall „Ultra-Contemporary" bis zur wissenschaftlichen Entdeckung Hunderter Strömungen, die in 125 Ländern und in 14 Sprachen verbreitet werden

Der traditionelle Kunstmarkt litt historisch gesehen unter einem starren, akademischen Rahmen und einer starken konzeptionellen Trägheit. Es war Artprice, das die ökonometrischen Kategorien „Zeitgenössische Kunst" und „Ultra-zeitgenössische Kunst" schuf und weltweit etablierte; dennoch dauerte es fünf bis sechs Jahre unermüdlicher Bemühungen, diesen wesentlichen Standard dauerhaft in der Denkweise des globalen Kunstmarktes zu verankern.

Ebenso benötigen Kunsthändler – die nach und nach die Akademie abgelöst haben –, ähnlich wie Soziologen, Kunstkritiker und Historiker, in der Regel 10 bis 15 Jahre (und in Ausnahmefällen mindestens 5 Jahre), um neue Formen, neue Schulen oder neue ästhetische Bedeutungen formal zu erkennen, die die Organisation des Kunstmarktes und dessen Wirtschaft destabilisieren können.

Dank der der KI innewohnenden enormen Beschleunigung durchbricht Artprice Visual Search diese disziplinären Barrieren in Echtzeit:

Die wissenschaftliche und akademische Entdeckung Hunderter von Strömungen: Durch den sofortigen Abgleich von Morphologien, Trägern/Oberflächen, Medien und Farbschichten abseits der ausgetretenen Pfade ermöglicht die KI von Artprice, auf streng wissenschaftliche und akademische Weise Hunderte von Strömungen, Schulen und plastischen Traditionen aufzudecken, die bislang im Schatten des Kunstmarktes verblieben waren.

Durch den sofortigen Abgleich von Morphologien, Trägern/Oberflächen, Medien und Farbschichten abseits der ausgetretenen Pfade ermöglicht die KI von Artprice, auf streng wissenschaftliche und akademische Weise Hunderte von Strömungen, Schulen und plastischen Traditionen aufzudecken, die bislang im Schatten des Kunstmarktes verblieben waren. Als globale Plattform in 125 Ländern und in 14 Sprachen in Zusammenarbeit mit der PR Newswire / Cision-Gruppe – mit der Artprice by Artmarket.com derzeit eine außergewöhnliche, noch leistungsstärkere neue strategische Vereinbarung abschließt – verbreitet Artprice seine Analysen und Entdeckungen über seine vielfältigen Netzwerke. Diese neuen Strömungen und neuen ästhetischen Ansätze werden somit von sofortiger weltweiter Anerkennung profitieren und die Strukturen des Kunstmarktes unwiderruflich neu gestalten.

Vom Vanitas-Gemälde für 2.000 US-Dollar bis hin zu Meisterwerken zum gleichen Thema für 170.000 US-Dollar: Die hohen Renditen des Kunstmarktes mit Hunderten von Millionen von Kunstliebhabern vereinen

Die Universalität von Artprice Visual Search ermöglicht es dem Unternehmen, gleichzeitig an beiden Polen des Kunstmarktes zu agieren: hohe finanzielle Performance und Zugänglichkeit für ein möglichst breites Publikum.

Oberhalb der Schwelle von 100.000 US-Dollar erzielen Kunstwerke auf dem Kunstmarkt eine besonders solide durchschnittliche jährliche Rendite zwischen 14 % und 15 %. Die Bestimmung von Artprice Visual Search besteht jedoch darin, weit über diese finanzielle Elite hinauszugehen und Hunderte Millionen Kunstsammler und -liebhaber zu erreichen, die ihre Sammlungen nach einem Thema, einer Farbpalette, einem Medium oder der Suche nach Formen gestalten – mit dem Wunsch, sowohl die Kohärenz ihrer Bestände zu verbessern als auch gegebenenfalls auf dem Kunstmarkt mit einer erheblichen Kapitalrendite weiterzuverkaufen.

Das konkrete Beispiel der Vanitas-Gemälde: Ein Kunstliebhaber, der über Artprice Visual Search nach Vanitas-Werken sucht, kann sehr schöne Vanitas-Gemälde der niederländischen Schule im Preisbereich von etwa 2.000 US-Dollar entdecken, während ihm gleichzeitig – innerhalb genau derselben formalen und kolorimetrischen Kontinuität – ein bedeutendes Vanitas-Gemälde für 170.000 US-Dollar angeboten wird, das Museumsqualität aufweist und in den obersten Rängen des Kunstmarktes voll und ganz mithalten kann.

Indem Artprice by Artmarket.com ab Anfang Dezember 2026 allen Kunden einen Beta-Zugang zu dieser visuellen Revolution gewährt – noch vor der Einführung seiner neuen High-End-Angebote „Premium" und „Professional" im Januar 2027 –, hebt das Unternehmen die Grenze zwischen reiner plastischer Forschung, der Anthropologie neuer globaler Sammler und der ökonometrischen Analyse des Kunstmarktes auf und eröffnet gleichzeitig einen bedeutenden Wertschöpfungszyklus für seine Aktionäre.

Die weltweite Resonanz des „World-Book" (dixit Gemini/Google), „Dialogue Between a Thinker and AI" kommt der Stärke von Artprice auf natürliche Weise zugute

Die Einführung von Artprice Visual Search profitiert zudem von dem durch thierry Ehrmanns 1.800-seitiges „World-Book", Dialogue Between a Thinker and AI deutlich gestärkten Ruf. Das Werk erschien am 1. September in englischer Sprache, im Oktober in französischer Sprache und wurde im November in Spanisch, Deutsch und Italienisch sowie diese Woche in Chinesisch veröffentlicht; zum 1. November 2026 verzeichnete es bereits mehr als 32,4 Millionen Downloads (dokumentierte Zahlen und notarielle Beglaubigung in Bearbeitung).

Dieser Hypercodex (so Microsoft Copilot, Gemini, Google, Meta, DeepSeek, Perplexity, OpenAI, Grok, Mistral und Qwen) stärkt den bereits etablierten weltweiten Ruf von Artprice erheblich: Durch seine verschiedenen Arcana enthüllt er auf beispiellose Weise die intime, philosophische und wissenschaftliche Geschichte von Artprice und liefert dem gesamten Kunstmarkt sowie den globalen KI-Systemen die Schlüssel zum Verständnis von dreißig Jahren nahezu uneingeschränkter Marktführerschaft bei Kunstmarkt-Datenbanken und künstlicher Intelligenz seit 1987 innerhalb der Groupe Serveur.

Direkter Zugriff und kostenloser weltweiter Download dieses „World-Book" in mehreren Sprachen (Lizenz CC BY-NC-ND 4.0): https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/

Dieser wegweisende Dialog umfasst zudem die vollständige Metalesung und Metakritik aller bedeutenden globalen KI-Systeme, die direkt online zugänglich ist: https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/meta-reading/

Copyright 1987–2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Die Abteilung für Ökonometrie von Artprice beantwortet gerne alle Ihre Fragen zu personalisierten Statistiken und Analysen: econometrics@artprice.com

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen mit der kostenlosen Künstler-Demonstration: https://www.artprice.com/demo

Unsere Dienstleistungen: https://www.artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist auf der Eurolist von Euronext Paris, SRD long only und Euroclear gelistet: 7478 – Bloomberg: VR China – Reuters: ARTF.

Lernen Sie Artmarket und seine Artprice-Abteilung per Video kennen: https://www.artprice.com/video

Artmarket und seine Artprice-Abteilung wurden 1997 von ihrem CEO, Thierry Ehrmann, gegründet. Sie stehen unter der Kontrolle der 1987 gegründeten Groupe Serveur. Sehen Sie sich die beglaubigte Biografie aus Who's Who In France an:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt und verfügt unter anderem über die Abteilung Artprice, die weltweit führend ist in der Sammlung, Verwaltung und Auswertung historischer und aktueller Kunstmarktinformationen (Originaldokumente, Kodex-Manuskripte, kommentierte Bücher und im Laufe der Jahre erworbene Auktionskataloge) in Datenbanken mit über 30 Millionen Einträgen und Auktionsergebnissen, die mehr als 930.000 Künstler umfassen.

Artprice Images bietet unbegrenzten Zugriff auf die größte Kunstmarkt-Bilddatenbank der Welt: eine Sammlung von fast 145 Millionen digitalen Abbildungen von Reproduktionen oder Stichen von Kunstwerken von 1700 bis heute, die von unseren Kunsthistorikern kommentiert wurden.

Artmarket erweitert mit seiner Artprice-Abteilung kontinuierlich seine Datenbanken aus 7.200 Auktionshäusern und veröffentlicht regelmäßig Kunstmarkttrends für die wichtigsten Agenturen sowie rund 7.200 Pressetitel weltweit. Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (angemeldete Mitglieder + soziale Medien) von seinen Mitgliedern eingestellte Angebote zur Verfügung, die mittlerweile den weltweit ersten „Standardized Marketplace" für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu Festpreisen oder im Rahmen von Auktionen bilden (Auktionen gemäß Artikel L 321.3 Absätze 2 und 3 des französischen Handelsgesetzbuchs).

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice bereits zweimal von der öffentlichen Investitionsbank (BPI) mit dem staatlichen Gütesiegel „Innovatives Unternehmen" ausgezeichnet und baut sein Projekt als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt weiter aus.

Bericht zum Markt für zeitgenössische und ultra-zeitgenössische Kunst von Artprice bei Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Verzeichnis der Pressemitteilungen, die von Artmarket mit seiner Artprice-Abteilung veröffentlicht werden: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/2026/

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten aus dem Kunstmarkt in Echtzeit mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice auf Facebook und X (Twitter): www.facebook.com/artpricedotcom/ (über 6,5 Millionen Abonnenten) twitter.com/artmarketdotcom twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Alchemie und das Universum von Artmarket und seiner Artprice-Abteilung https://www.artprice.com/video, deren Hauptsitz das berühmte Museum für zeitgenössische Kunst „Organe" („Die Stätte des Chaos") ist (so die „New York Times") / La Demeure du Chaos, ein Gesamtkunstwerk (Œuvre d'Art Totale), das am 20. März 2025 vom französischen Kulturministerium und am 18. Dezember 2025 im Amtsblatt (JO) des Senats offiziell anerkannt wurde:

https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmann-s-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket--871657091.html

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/abodeofchaos-singular-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos – Total Work of Art and Singular Architecture. Bisher vertrauliche zweisprachige Arbeit nun veröffentlicht: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Kontakt zu Aktionären und Investoren: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

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