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    Take-Two Interactive Software legt gegen den Branchentrend zu

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie von Take-Two Interactive Software steigt um 4,10 % und baut damit ihre Gewinne auf Wochensicht aus.

    Das bewegt die Anleger - Take-Two Interactive Software legt gegen den Branchentrend zu
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Gegen die Verluste bei Microsoft, Nintendo, Sony und Ubisoft setzt sich Take-Two Interactive Software mit Kursgewinnen ab. Dabei dreht die Aktie deutlich ins Plus, nachdem sie im Tagesverlauf zunächst um 1,33 % nachgibt. Ein konkreter Auslöser für den Anstieg ist nicht erkennbar.

    Aktueller Stand der Take-Two Interactive Software Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 10.11.2026

    Der heutige Anstieg bei Take-Two Interactive Software konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,21 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Take-Two Interactive Software Aktie damit um +15,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,84 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Take-Two Interactive Software -8,44 % verloren.

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    Während Take-Two Interactive Software heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,02 %. Damit gehört Take-Two Interactive Software heute zu den auffälligeren Werten.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Take-Two Interactive Software

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,54 %. Nintendo notiert im Minus, mit -1,87 %. Sony notiert im Minus, mit -0,83 %. UBISOFT Entertainment verliert -0,83 %

    Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,52 %
    1 Monat +4,84 %
    3 Monate -6,21 %
    1 Jahr -1,91 %
    Stand: 10.11.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

    Take-Two Interactive ist ein führender US-Publisher von Videospielen (Labels: Rockstar Games, 2K). Kernprodukte: GTA-, Red-Dead-, NBA-2K-, Borderlands-Reihen, Mobile- und Online-Titel. Starke Position im AAA- und Sportsegment, hohe Abhängigkeit von Blockbuster-Franchises. Wichtige Konkurrenten: EA, Activision Blizzard, Ubisoft. USP: qualitativ hochwertige Open-World-Spiele, starke Markenloyalität, langfristige Monetarisierung.

    Es gibt 187 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,62 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Take-Two Interactive Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,32 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,55 %, über 10 Jahre bei 15,97 %.

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    Lohnt sich ein Investment in die Take-Two Interactive Software Aktie?


    Ob die Take-Two Interactive Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Take-Two Interactive Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Take-Two Interactive Software

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    +341,77 %
    +3.061,22 %
    ISIN:US8740541094WKN:914508
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