Spionage? US-Militärangehöriger in England festgenommen

GLOUCESTER (dpa-AFX) - Ein Angehöriger des US-Militärs ist im Rahmen von Anti-Terror-Ermittlungen in Großbritannien festgenommen worden. Der 41-Jährige werde verdächtigt, gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Spionage und ausländischer Einflussnahme verstoßen zu haben, wie die Metropolitan Police mitteilte. Das Land, auf die sich die Vorwürfe beziehen, sei Russland, hieß es - ohne weitere Details. FBI-Direktor Kash Patel wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: "Diese wichtige Festnahme steht im Zusammenhang mit Vorwürfen der Spionage."

Im Zuge der Ermittlungen würden derzeit zwei Objekte in der Grafschaft Gloucestershire im Südwesten Englands durchsucht. "Die Vorwürfe sind schwerwiegend, und unsere Ermittlungen dauern an", teilten die Ermittler mit. Der Mann befindet sich den Angaben nach in Polizeigewahrsam in London.

Der Mann könnte den Angaben nach gegen Abschnitt 1 und 3 des Nationalen Sicherheitsgesetzes von 2023 verstoßen haben. Diese thematisieren die Beschaffung oder Offenlegung geschützter Informationen sowie die Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes./ngu/DP/he



