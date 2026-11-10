Envision Energy und ju:niz Energy erweitern ihre Partnerschaft mit einem 442-MWh-Batteriespeicherprojekt zur Stärkung des zukünftigen Energiesystems Deutschlands.

Smareg 13 ist das dritte gemeinsame Projekt von Envision und ju:niz Energy, wodurch sich das Gesamtvolumen ihrer Zusammenarbeit auf fast 600 MWh beläuft. Der wachsende Umfang der Partnerschaft spiegelt die enge Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wider und verbindet die Expertise von ju:niz Energys in der Entwicklung und dem langfristigen Betrieb von groß angelegten Batteriespeicherprojekten mit Envision Energys BESS-Technologie und Projektabwicklungskompetenz.

VÖHRINGEN, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, und ju:niz Energy bauen ihre Partnerschaft mit dem 442 MWh Batteriespeicherprojekt Smareg 13 (Vöhringen II) in Bayern aus. Das Projekt stellt einen bedeutenden nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit dar und wird zur weiteren Expansion der großtechnischen Energiespeicherung in Deutschland beitragen.

ju:niz Energy ist für die Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung von Smareg 13 verantwortlich und wird das Batteriespeichersystem langfristig betreiben. Das Projekt ist Teil des wachsenden deutschen BESS-Portfolios von ju:niz Energy und spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, großflächige Speicherinfrastruktur über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg zu entwickeln, zu finanzieren, zu bauen und zu betreiben.

Smareg 13 wird die fortschrittliche Gen-8-BESS-Plattform von Envision einsetzen, die eine vierstündige Energiespeicherung, fortschrittliche Batterietechnologie und netzbildende Fähigkeiten kombiniert, um eine leistungsstarke Energiespeicherung und eine verbesserte Netzunterstützung zu bieten. Dank seiner führenden geräuscharmen Konstruktion ermöglicht er den Einsatz in akustisch empfindlichen Umgebungen, ohne die Einsatzfähigkeit zu beeinträchtigen. Damit wird eine der wichtigsten Herausforderungen für den Einsatz von Smareg 13 am Standort gelöst. Das Projekt liegt in unmittelbarer Nähe der bereits in Betrieb befindlichen Anlage Smareg 12 und wird die Speicherkapazität in Bayern weiter stärken. Dadurch wird eine größere Flexibilität und Ausgleichsfähigkeit erreicht, während Deutschland einen immer größeren Anteil an erneuerbarer Energie integriert.

Henry Peng, leitender Vizepräsident von Envision Energy und Präsident der EU- und Lateinamerika-Regionen, sagte: „Die kontinuierliche Erweiterung unserer Partnerschaft mit ju:niz spiegelt das Vertrauen wider, das durch enge Zusammenarbeit und konsequente Umsetzung entstanden ist. Dass wir bereits vor der Fertigstellung unserer ersten beiden Projekte ein deutlich größeres Projekt in Angriff nehmen, unterstreicht die Rolle von Envision als vertrauenswürdiger, langfristiger Technologiepartner. Mit Smareg 13 vereinen wir unsere Gen-8-BESS-Technologie und erweitern unsere lokalen Kapazitäten in Deutschland, um die flexible und widerstandsfähige Energieinfrastruktur aufzubauen, die für die nächste Phase des Wachstums erneuerbarer Energien in Deutschland erforderlich ist."

„Mit Smareg 13 gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung unseres Batteriespeicherportfolios", sagte Vural Oezcan, COO bei ju:niz Energy. „Das Projekt vereint einen sehr fortgeschrittenen Entwicklungsstand mit einer Vier-Stunden-Speichertechnologie und wird einen wichtigen Beitrag zur Flexibilität und Systemstabilität leisten. Envision hat sich in unserer bestehenden Zusammenarbeit als starker Technologiepartner erwiesen, und wir freuen uns, diese Kooperation mit einem Projekt dieser Größenordnung auszubauen."

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