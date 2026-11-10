🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Special Optics stellt speziell entwickelte Mikroskopobjektive für Quantenanwendungen vor

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    DENVILLE, N.J., 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Special Optics, ein führender Hersteller von optischen Präzisionssystemen, gab die Markteinführung der Q-Series bekannt, einer Reihe von sofort verfügbaren Mikroskopobjektiven, die speziell für Quantenanwendungen entwickelt wurden. Im Gegensatz zu wiederverwendeten Katalogoptiken ist die Q-Serie so konzipiert, dass sie die Präzision, Stabilität und Flexibilität erfüllt, die Quantenumgebungen erfordern.

    Die Q-Serie deckt die Mehrheit der realen Anwendungsfälle der Quantenphysik ab, einschließlich Experimenten mit neutralen Atomen und kalten Atomen, ohne dass lange kundenspezifische Vorlaufzeiten erforderlich sind. Die Plattform unterstützt mehrere Atomarten, darunter Rubidium, Strontium, Barium und Ytterbium, und bietet eine präzise Farbkorrektur über mehrere Laserwellenlängen hinweg, um den sich wandelnden experimentellen und Forschungsanforderungen gerecht zu werden. Die hohe Laserleistung ermöglicht es den Anwendern, mehr Atome gleichzeitig zu manipulieren, sodass Forschungsteams sicher von der Konzeptvalidierung zu groß angelegten Experimenten übergehen können.

    Die Q-Serie, die in mehr als einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit mit führenden Quantenforschungsinstitutionen entwickelt wurde, übersetzt bewährte kundenspezifische Designs in eine sofort verfügbare Plattform für Quantenforscher und Systementwickler.

    „Forscher mussten sich traditionell zwischen wiederverwendeten Standardoptiken und langwierigen kundenspezifischen Entwicklungszyklen entscheiden", sagte Craig Fitzgerald, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Special Optics. „Die Q-Serie ändert das, indem sie die erste sofort verfügbare Objektivplattform für Quantenanwendungen bietet und es akademischen Laboren und Quantentechnologieunternehmen ermöglicht, Vorlaufzeiten und experimentelle Risiken zu reduzieren."

    Mehr über die Ziele der Q-Serie erfahren Sie unter diesem Link.

    Über Spezialoptik

    Special Optics (ein Unternehmen von Navitar) ist Teil der Ultra Precision Technologies Division von AMETEK, Inc. Das Unternehmen entwirft und fertigt kundenspezifische optische Systeme und Komponenten für die Bereiche Biowissenschaften, Halbleiterinspektion, industrielle Bildgebung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und fortgeschrittene Forschungsanwendungen. Mit Expertise in optischem Design, Engineering und Präzisionsfertigung liefert Special Optics innovative Lösungen zur Bewältigung komplexer Herausforderungen in den Bereichen Bildgebung und Photonik. Weitere Informationen finden Sie unter www.navitar.com/specialoptics.

    Über AMETEK

    AMETEK, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen Technologielösungen, der eine Vielzahl attraktiver Nischenmärkte bedient und einen Jahresumsatz von rund 9 Milliarden US-Dollar erzielt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ametek.com.

    Medienkontakt: sales.specialoptics@ametek.com

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/special-optics-stellt-speziell-entwickelte-mikroskopobjektive-fur-quantenanwendungen-vor-302935512.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Special Optics stellt speziell entwickelte Mikroskopobjektive für Quantenanwendungen vor DENVILLE, N.J., 10. November 2026 /PRNewswire/ - Special Optics, ein führender Hersteller von optischen Präzisionssystemen, gab die Markteinführung der Q-Series bekannt, einer Reihe von sofort verfügbaren Mikroskopobjektiven, die speziell für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     