Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,74 %
Performance 1M: -40,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,41 %
Performance 1M: -10,68 %
Tagesperformance: -5,57 %
Performance 1M: -26,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,20 %
Performance 1M: -8,31 %
Tagesperformance: +3,79 %
Performance 1M: +4,84 %
Tagesperformance: -3,76 %
Performance 1M: -45,91 %
Tagesperformance: -3,62 %
Performance 1M: -41,84 %
Tagesperformance: -3,59 %
Performance 1M: -14,80 %
Tagesperformance: -3,39 %
Performance 1M: -22,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,33 %
Performance 1M: +41,58 %
Tagesperformance: -3,11 %
Performance 1M: -31,99 %
Tagesperformance: +2,87 %
Performance 1M: +16,97 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: -34,43 %
Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: +21,06 %
Tagesperformance: +2,46 %
Performance 1M: +5,74 %
Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: +15,24 %
Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: -21,07 %
Tagesperformance: +2,28 %
Performance 1M: +19,20 %
Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: +6,10 %
Tagesperformance: -2,04 %
Performance 1M: -46,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: -44,52 %
Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: -10,58 %