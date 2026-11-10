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    Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Modernas starke Kursrally und die Frage, ob die Bewertung angesichts aktueller Umsätze und einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar überzogen ist. Dem stehen ein überraschender Quartalsgewinn, eine angehobene Umsatzprognose sowie Wachstumshoffnungen durch Grippe- und Krebsimpfstoffe gegenüber. Skeptiker verweisen auf spätere Markteinführungen und schwaches Handelsvolumen; manche erwägen Shorts oder Puts, andere halten weitere Kursanstiege für möglich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -6,74 %
    Platz 2
    Performance 1M: -40,30 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,74 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Frage, ob die KI-Bewertung zu pessimistisch geworden ist. Optimistische Stimmen verweisen auf hohe Nachfrage, steigende Rechenleistungspreise, Kundenverträge und Ausbaupläne; teils werden deutliche Erholung und Unterbewertung erwartet. Im Fokus stehen die anstehenden Quartalszahlen sowie Risiken durch hohen Investitions- und Finanzierungsbedarf, Stromversorgung, Genehmigungen und mögliche Regulierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +6,41 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,68 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,41 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -5,57 %
    Platz 4
    Performance 1M: -26,89 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang im Zusammenhang mit Kontroversen um Jensen Huang und möglichen politischen Untersuchungen. Die Einschätzungen reichen von sehr niedrigen Kurszielen bis zur Ansicht, Nvidia sei günstig und wegen seines technischen Vorsprungs langfristig stark. Uneinigkeit besteht über Bodenbildung und Einstiegszeitpunkt; einige warten auf Zahlen und mehr Klarheit, andere kaufen nach oder verkaufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Broadcom
    Tagesperformance: +4,20 %
    Platz 5
    Performance 1M: -8,31 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,20 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +3,79 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,84 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,79 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,76 %
    Platz 7
    Performance 1M: -45,91 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,76 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 8
    Performance 1M: -41,84 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 9
    Performance 1M: -14,80 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -3,39 %
    Platz 10
    Performance 1M: -22,64 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,39 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Strategy/MicroStrategys wachsenden Bitcoin-Bestand, der bis 2027 eine Million BTC erreichen könnte, sowie um das Konzentrations- und Verwahrungsrisiko. Die Beiträge sehen Chancen für MSTR, falls die STRC-Vorzugsaktie nahe 100 US-Dollar bleibt, weisen aber auf mögliche Dividendenaussetzungen und den Vertrauensbedarf hin. Als Szenario wird genannt, dass Strategy mit rund 850.000 BTC auf eine langfristige Bitcoin-Aufwertung warten könnte.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -3,33 %
    Platz 11
    Performance 1M: +41,58 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,33 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -3,11 %
    Platz 12
    Performance 1M: -31,99 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,11 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 13
    Performance 1M: +16,97 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 14
    Performance 1M: -34,43 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 15
    Performance 1M: +21,06 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,74 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 17
    Performance 1M: +15,24 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -2,40 %
    Platz 18
    Performance 1M: -21,07 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,40 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 19
    Performance 1M: +19,20 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 20
    Performance 1M: +6,10 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 21
    Performance 1M: -46,67 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es vor allem um den geplanten Marvell-Deal: Die Gegenleistung in Aktien wird teils als theoretischer Aufschlag gesehen, zugleich gilt die Vereinbarung vielen als nachteilig für Lumentum-Aktionäre. Der starke Rückgang des impliziten Übernahmepreises, mögliche Klagen und die hohe Ausstiegsstrafe werden thematisiert. Auch eine mögliche KI-Blase und Risiken für Rechenzentren belasten die Einschätzung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lumentum Holdings eingestellt.

    Intel
    Tagesperformance: -2,03 %
    Platz 22
    Performance 1M: -44,52 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,03 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -2,03 %
    Platz 23
    Performance 1M: -10,58 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,03 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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