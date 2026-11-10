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    Top & Flop im States 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 10.11.2026

    Top & Flop

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Top & Flop im States 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 10.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,08 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +11,41 %
    Platz 2
    Performance 1M: +28,56 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,41 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -6,80 %
    Platz 3
    Performance 1M: +12,34 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Modernas starke Kursrally und die Frage, ob die Bewertung angesichts aktueller Umsätze und einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar überzogen ist. Dem stehen ein überraschender Quartalsgewinn, eine angehobene Umsatzprognose sowie Wachstumshoffnungen durch Grippe- und Krebsimpfstoffe gegenüber. Skeptiker verweisen auf spätere Markteinführungen und schwaches Handelsvolumen; manche erwägen Shorts oder Puts, andere halten weitere Kursanstiege für möglich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -5,83 %
    Platz 4
    Performance 1M: -26,89 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,83 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang im Zusammenhang mit Kontroversen um Jensen Huang und möglichen politischen Untersuchungen. Die Einschätzungen reichen von sehr niedrigen Kurszielen bis zur Ansicht, Nvidia sei günstig und wegen seines technischen Vorsprungs langfristig stark. Uneinigkeit besteht über Bodenbildung und Einstiegszeitpunkt; einige warten auf Zahlen und mehr Klarheit, andere kaufen nach oder verkaufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    First Solar
    Tagesperformance: -5,79 %
    Platz 5
    Performance 1M: +1,51 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,79 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: +5,68 %
    Platz 6
    Performance 1M: +43,67 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,68 %.

    Lennar Registered (A)
    Tagesperformance: -5,24 %
    Platz 7
    Performance 1M: +13,77 %
    Chart Lennar Registered (A)
    ISIN: US5260571048
    WKN: 851022
    Die Lennar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,24 %.

    GE Vernova
    Tagesperformance: -5,20 %
    Platz 8
    Performance 1M: -21,49 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,20 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: -4,99 %
    Platz 9
    Performance 1M: +12,31 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,99 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -4,94 %
    Platz 10
    Performance 1M: -31,44 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,94 %.

    EQT
    Tagesperformance: +4,72 %
    Platz 11
    Performance 1M: -0,81 %
    Chart EQT
    ISIN: US26884L1098
    WKN: A0RFZL
    Die EQT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,72 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -4,69 %
    Platz 12
    Performance 1M: -43,31 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,69 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: -4,60 %
    Platz 13
    Performance 1M: -12,32 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,60 %.

    Global Payments
    Tagesperformance: +4,59 %
    Platz 14
    Performance 1M: +24,52 %
    Chart Global Payments
    ISIN: US37940X1028
    WKN: 603111
    Die Global Payments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,59 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +4,43 %
    Platz 15
    Performance 1M: -21,51 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,43 %.

    NVR
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 16
    Performance 1M: +3,13 %
    Chart NVR
    ISIN: US62944T1051
    WKN: 888265
    Die NVR Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Block (A)
    Tagesperformance: -4,24 %
    Platz 17
    Performance 1M: +9,75 %
    Chart Block (A)
    ISIN: US8522341036
    WKN: A143D6
    Die Block (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,24 %.

    Progressive
    Tagesperformance: +4,20 %
    Platz 18
    Performance 1M: +6,97 %
    Chart Progressive
    ISIN: US7433151039
    WKN: 865496
    Die Progressive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,20 %.

    CVS Health
    Tagesperformance: +4,15 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,45 %
    Chart CVS Health
    ISIN: US1266501006
    WKN: 859034
    Die CVS Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,15 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +4,12 %
    Platz 20
    Performance 1M: -8,31 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,12 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 21
    Performance 1M: +4,84 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: -4,04 %
    Platz 22
    Performance 1M: -5,87 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,04 %.

    Steel Dynamics
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 23
    Performance 1M: -0,78 %
    Chart Steel Dynamics
    ISIN: US8581191009
    WKN: 903772
    Die Steel Dynamics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    Freeport-McMoRan
    Tagesperformance: -3,92 %
    Platz 24
    Performance 1M: -18,36 %
    Chart Freeport-McMoRan
    ISIN: US35671D8570
    WKN: 896476
    Die Freeport-McMoRan Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,92 %.

    American International Group
    Tagesperformance: +3,78 %
    Platz 25
    Performance 1M: +6,77 %
    Chart American International Group
    ISIN: US0268747849
    WKN: A0X88Z
    Die American International Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,78 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: -3,77 %
    Platz 26
    Performance 1M: +1,93 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,77 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: -3,76 %
    Platz 27
    Performance 1M: -30,09 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,76 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,76 %
    Platz 28
    Performance 1M: -45,91 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,76 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 29
    Performance 1M: -21,01 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    D.R. Horton
    Tagesperformance: -3,55 %
    Platz 30
    Performance 1M: +11,58 %
    Chart D.R. Horton
    ISIN: US23331A1097
    WKN: 884312
    Die D.R. Horton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,55 %.

    Corning
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 31
    Performance 1M: -28,96 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: +3,36 %
    Platz 32
    Performance 1M: -1,48 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,36 %.

    Northrop Grumman
    Tagesperformance: +3,33 %
    Platz 33
    Performance 1M: +14,99 %
    Chart Northrop Grumman
    ISIN: US6668071029
    WKN: 851915
    Die Northrop Grumman Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,33 %.

    Williams Companies
    Tagesperformance: +3,33 %
    Platz 34
    Performance 1M: -7,15 %
    Chart Williams Companies
    ISIN: US9694571004
    WKN: 855451
    Die Williams Companies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,33 %.

    Allstate
    Tagesperformance: +3,28 %
    Platz 35
    Performance 1M: +14,33 %
    Chart Allstate
    ISIN: US0200021014
    WKN: 886429
    Die Allstate Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,28 %.

    Host Hotels & Resorts
    Tagesperformance: +3,28 %
    Platz 36
    Performance 1M: +13,81 %
    Chart Host Hotels & Resorts
    ISIN: US44107P1049
    WKN: 918239
    Die Host Hotels & Resorts Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,28 %.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 37
    Performance 1M: +9,29 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    Devon Energy
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 38
    Performance 1M: -9,55 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    Nucor
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 39
    Performance 1M: +2,71 %
    Chart Nucor
    ISIN: US6703461052
    WKN: 851918
    Die Nucor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Huntington Ingalls Industries
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 40
    Performance 1M: +17,68 %
    Chart Huntington Ingalls Industries
    ISIN: US4464131063
    WKN: A1JE8X
    Die Huntington Ingalls Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Top & Flop im States 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 10.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im States 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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