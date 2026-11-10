Top & Flop im States 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 10.11.2026
Top & Flop
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +11,41 %
Tagesperformance: +11,41 %
Platz 2
Performance 1M: +28,56 %
Performance 1M: +28,56 %
Moderna
Tagesperformance: -6,80 %
Tagesperformance: -6,80 %
Platz 3
Performance 1M: +12,34 %
Performance 1M: +12,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Modernas starke Kursrally und die Frage, ob die Bewertung angesichts aktueller Umsätze und einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar überzogen ist. Dem stehen ein überraschender Quartalsgewinn, eine angehobene Umsatzprognose sowie Wachstumshoffnungen durch Grippe- und Krebsimpfstoffe gegenüber. Skeptiker verweisen auf spätere Markteinführungen und schwaches Handelsvolumen; manche erwägen Shorts oder Puts, andere halten weitere Kursanstiege für möglich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: -5,83 %
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 4
Performance 1M: -26,89 %
Performance 1M: -26,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang im Zusammenhang mit Kontroversen um Jensen Huang und möglichen politischen Untersuchungen. Die Einschätzungen reichen von sehr niedrigen Kurszielen bis zur Ansicht, Nvidia sei günstig und wegen seines technischen Vorsprungs langfristig stark. Uneinigkeit besteht über Bodenbildung und Einstiegszeitpunkt; einige warten auf Zahlen und mehr Klarheit, andere kaufen nach oder verkaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
First Solar
Tagesperformance: -5,79 %
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 5
Performance 1M: +1,51 %
Performance 1M: +1,51 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +5,68 %
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 6
Performance 1M: +43,67 %
Performance 1M: +43,67 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -5,24 %
Tagesperformance: -5,24 %
Platz 7
Performance 1M: +13,77 %
Performance 1M: +13,77 %
GE Vernova
Tagesperformance: -5,20 %
Tagesperformance: -5,20 %
Platz 8
Performance 1M: -21,49 %
Performance 1M: -21,49 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -4,99 %
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 9
Performance 1M: +12,31 %
Performance 1M: +12,31 %
Coherent
Tagesperformance: -4,94 %
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 10
Performance 1M: -31,44 %
Performance 1M: -31,44 %
EQT
Tagesperformance: +4,72 %
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 11
Performance 1M: -0,81 %
Performance 1M: -0,81 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -4,69 %
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 12
Performance 1M: -43,31 %
Performance 1M: -43,31 %
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: -4,60 %
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 13
Performance 1M: -12,32 %
Performance 1M: -12,32 %
Global Payments
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 14
Performance 1M: +24,52 %
Performance 1M: +24,52 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 15
Performance 1M: -21,51 %
Performance 1M: -21,51 %
NVR
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 16
Performance 1M: +3,13 %
Performance 1M: +3,13 %
Block (A)
Tagesperformance: -4,24 %
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 17
Performance 1M: +9,75 %
Performance 1M: +9,75 %
Progressive
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 18
Performance 1M: +6,97 %
Performance 1M: +6,97 %
CVS Health
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 19
Performance 1M: +2,45 %
Performance 1M: +2,45 %
Broadcom
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 20
Performance 1M: -8,31 %
Performance 1M: -8,31 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 21
Performance 1M: +4,84 %
Performance 1M: +4,84 %
Albemarle
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 22
Performance 1M: -5,87 %
Performance 1M: -5,87 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 23
Performance 1M: -0,78 %
Performance 1M: -0,78 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -3,92 %
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 24
Performance 1M: -18,36 %
Performance 1M: -18,36 %
American International Group
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 25
Performance 1M: +6,77 %
Performance 1M: +6,77 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 26
Performance 1M: +1,93 %
Performance 1M: +1,93 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 27
Performance 1M: -30,09 %
Performance 1M: -30,09 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 28
Performance 1M: -45,91 %
Performance 1M: -45,91 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 29
Performance 1M: -21,01 %
Performance 1M: -21,01 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 30
Performance 1M: +11,58 %
Performance 1M: +11,58 %
Corning
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 31
Performance 1M: -28,96 %
Performance 1M: -28,96 %
Targa Resources
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 32
Performance 1M: -1,48 %
Performance 1M: -1,48 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 33
Performance 1M: +14,99 %
Performance 1M: +14,99 %
Williams Companies
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 34
Performance 1M: -7,15 %
Performance 1M: -7,15 %
Allstate
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 35
Performance 1M: +14,33 %
Performance 1M: +14,33 %
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 36
Performance 1M: +13,81 %
Performance 1M: +13,81 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 37
Performance 1M: +9,29 %
Performance 1M: +9,29 %
Devon Energy
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 38
Performance 1M: -9,55 %
Performance 1M: -9,55 %
Nucor
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 39
Performance 1M: +2,71 %
Performance 1M: +2,71 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 40
Performance 1M: +17,68 %
Performance 1M: +17,68 %
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