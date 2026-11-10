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    Cognizant setzt mehr als 25.000 Fachkräfte für die Bereitstellung von Claude ein und führt ein Managed-Services-Modell ein, um Claude als Kernstück des Unternehmensbetriebs zu betreiben

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    Cognizant setzt mehr als 25.000 Fachkräfte für die Bereitstellung von Claude ein und führt ein Managed-Services-Modell ein, um Claude als Kernstück des Unternehmensbetriebs zu betreiben
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die neue Claude Frontier Capability Group von Cognizant vereint mehr als 25.000 Fachkräfte in einer speziellen globalen Organisation für die Bereitstellung von Claude.
    • Das neue Managed-Services-Modell von Cognizant bietet Kunden einen einzigen, verantwortlichen Partner für den produktiven Betrieb von Claude, verbunden mit besser vorhersehbaren KI-Kosten und Kontrollmechanismen auf Unternehmensniveau.

    TEANECK, N.J., 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute die Gründung der „Claude Frontier Capability Group" bekannt, einer Organisation mit mehr als 25.000 Fachkräften, die sich der Bereitstellung von Claude für Kunden verschrieben haben. Die Gruppe konzentriert sich auf exzellente Umsetzung, Transformation und Kundenerfolg und verfügt über die nötige Größe, um KI vom Pilotprojekt bis in den Produktionsbetrieb im Kerngeschäft von Unternehmen zu überführen.

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    Unternehmen haben Zugang zu wegweisenden KI-Fähigkeiten, stehen jedoch weiterhin vor Herausforderungen bei der Schaffung von Mehrwert für das Geschäft. Cognizant hat die Claude-Kompetenzen in seiner gesamten Belegschaft ausgebaut: Mehr als 44.000 Mitarbeiter in Geschäftsbereichen und Unternehmensfunktionen sind bereits in der Nutzung von Claude geschult oder zertifiziert. Die neue Gruppe ist eine spezialisierte Organisation, die Claude-gestützte Systeme innerhalb der Kundenunternehmen aufbaut und betreibt.

    Cognizant führt zudem ein Managed-Services-Modell für Claude ein. Im Rahmen dieses Modells verwaltet Cognizant  den Betrieb der produktiv eingesetzten, Claude-gestützten Systeme im Auftrag der Kunden, sodass diese sich auf die damit erzielbaren Geschäftsergebnisse konzentrieren können. Beide Initiativen stützen sich auf das „Frontier"-Personalmodell von Cognizant, durch das das Unternehmen „Frontier Certified Engineers" und „Frontier Business Operators" ausbildet, die direkt von Unternehmen zertifiziert werden, die das „Frontier"-Modell anwenden.

    „Kunden wünschen sich einen Partner, der die Verantwortung für die Umsetzung übernimmt, sobald die KI in ihrem Unternehmen läuft", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Wir setzen mehr als 25.000 unserer Mitarbeiter für Claude ein und übernehmen im Rahmen von Managed Services den Betrieb für unsere Kunden. Das ist ein bedeutendes Bekenntnis zu Claude und zu dem, was Unternehmen damit in ihren Kerngeschäftsprozessen erreichen können."

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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