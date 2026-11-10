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    Kapsch TrafficCom: Verkauf der Nordamerika-Komponentensparte vereinbart

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    Kapsch TrafficCom stellt sich in Nordamerika neu auf: Der Verkauf des Komponenten-Geschäfts soll 2027 abgeschlossen werden und das EBIT einmalig um mindestens 10 Mio. Euro stärken.

    Kapsch TrafficCom: Verkauf der Nordamerika-Komponentensparte vereinbart
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Kapsch TrafficCom hat einen Vertrag zum Verkauf ihres nordamerikanischen Komponenten-Geschäfts unterzeichnet.
    • Verkauft wird die Tochtergesellschaft Kapsch TrafficCom Canada Inc. samt 915-MHz-Transponder- und Lesegeräte-Designs sowie Produktionsanlage.
    • Zusätzlich werden die zugehörigen US-Kundenverträge von Kapsch TrafficCom USA, Inc. übertragen.
    • Der Abschluss hängt unter anderem von erforderlichen Kundenzustimmungen ab; das Closing wird derzeit für 2027 erwartet.
    • Bei Closing wird ein einmaliger positiver Effekt auf das konsolidierte EBIT von voraussichtlich mindestens 10 Mio. Euro erwartet.
    • Das nordamerikanische Mautsystemgeschäft, das den wesentlichen Teil des Nordamerikageschäfts ausmacht, ist von der Transaktion nicht betroffen.

    Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,66 % im Plus.


    Kapsch TrafficCom

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    -0,27 %
    -13,06 %
    -20,61 %
    -42,63 %
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    -78,47 %
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    ISIN:AT000KAPSCH9WKN:A0MUZU
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