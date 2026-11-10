Kapsch TrafficCom: Verkauf der Nordamerika-Komponentensparte vereinbart 29 0 Kommentare

Kapsch TrafficCom stellt sich in Nordamerika neu auf: Der Verkauf des Komponenten-Geschäfts soll 2027 abgeschlossen werden und das EBIT einmalig um mindestens 10 Mio. Euro stärken.

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