KPS will MM Packaging von MM Group übernehmen

NEW YORK, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS") hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von MM Packaging (das „Unternehmen") von der Mayr-Melnhof Karton AG („MM Group") zu einem Unternehmenswert von 2,4 Milliarden Euro unterzeichnet. MM Group behält eine Beteiligung von 30 % am Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer üblicher Bedingungen, wobei die Übernahme des französischen Geschäftsbereichs zusätzlich Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretern voraussetzt. Nach Abschluss der Transaktion wird MM Packaging als eigenständiges Unternehmen weitergeführt und den Namen MM Packaging beibehalten.\

MM Packaging ist ein weltweit tätiger Hersteller von Verpackungsprodukten für Konsumgüter, darunter Faltschachteln, Etiketten sowie Beipackzettel, für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharma- und Gesundheitsbranche, die Schönheits- und Körperpflegebranche sowie den Haushaltspflegebereich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich, betreibt mehr als 50 Produktionsstätten in 19 Ländern und hat rund 8500 Beschäftigte. Es ist der weltweit größte Hersteller von Sekundärverpackungen für pharmazeutische Produkte und ein führender Hersteller von Faltschachteln für Lebensmittel in Europa. MM Packaging unterhält langjährige Geschäftsbeziehungen zu vielen der weltweit führenden Lebensmittel-, Konsumgüter- und Pharmaunternehmen, wobei die wichtigsten Kundenbeziehungen im Durchschnitt mehr als 20 Jahre bestehen.

Michael Psaros, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von KPS, sagte: „MM Packaging ist ein branchenführendes Unternehmen, und wir freuen uns darauf, es als unabhängiges Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Wir wissen das Vertrauen, das die MM Group in KPS setzt, zu schätzen und freuen uns auf unsere Partnerschaft. KPS hat mit Investitionen im Verpackungssektor über Papier-, Karton- und Metallsubstrate hinweg außerordentliche Erfolge erzielt. Wir werden unsere umfassende Branchenerfahrung, unsere finanziellen Ressourcen, unser Engagement für höchste Fertigungsqualität und unsere globale Präsenz nutzen, um das Wachstum von MM Packaging voranzutreiben."