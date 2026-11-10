🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KPS will MM Packaging von MM Group übernehmen

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

     MM Packaging wird ein eigenständiges Unternehmen

    MM Group behält eine Beteiligung von 30 %

    NEW YORK, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS") hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von MM Packaging (das „Unternehmen") von der Mayr-Melnhof Karton AG („MM Group") zu einem Unternehmenswert von 2,4 Milliarden Euro unterzeichnet. MM Group behält eine Beteiligung von 30 % am Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer üblicher Bedingungen, wobei die Übernahme des französischen Geschäftsbereichs zusätzlich Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretern voraussetzt. Nach Abschluss der Transaktion wird MM Packaging als eigenständiges Unternehmen weitergeführt und den Namen MM Packaging beibehalten.\

    KPS Logo

    MM Packaging ist ein weltweit tätiger Hersteller von Verpackungsprodukten für Konsumgüter, darunter Faltschachteln, Etiketten sowie Beipackzettel, für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharma- und Gesundheitsbranche, die Schönheits- und Körperpflegebranche sowie den Haushaltspflegebereich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich, betreibt mehr als 50 Produktionsstätten in 19 Ländern und hat rund 8500 Beschäftigte. Es ist der weltweit größte Hersteller von Sekundärverpackungen für pharmazeutische Produkte und ein führender Hersteller von Faltschachteln für Lebensmittel in Europa. MM Packaging unterhält langjährige Geschäftsbeziehungen zu vielen der weltweit führenden Lebensmittel-, Konsumgüter- und Pharmaunternehmen, wobei die wichtigsten Kundenbeziehungen im Durchschnitt mehr als 20 Jahre bestehen.

    Michael Psaros, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von KPS, sagte: „MM Packaging ist ein branchenführendes Unternehmen, und wir freuen uns darauf, es als unabhängiges Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Wir wissen das Vertrauen, das die MM Group in KPS setzt, zu schätzen und freuen uns auf unsere Partnerschaft. KPS hat mit Investitionen im Verpackungssektor über Papier-, Karton- und Metallsubstrate hinweg außerordentliche Erfolge erzielt. Wir werden unsere umfassende Branchenerfahrung, unsere finanziellen Ressourcen, unser Engagement für höchste Fertigungsqualität und unsere globale Präsenz nutzen, um das Wachstum von MM Packaging voranzutreiben."

    Seite 1 von 3 





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    KPS will MM Packaging von MM Group übernehmen  MM Packaging wird ein eigenständiges Unternehmen MM Group behält eine Beteiligung von 30 %NEW YORK, 10. November 2026 /PRNewswire/ - KPS Capital Partners, LP („KPS") hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von MM Packaging (das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     