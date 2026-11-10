JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt von 98 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf einer Kapitalmarktveranstaltung des Rüstungskonzerns habe dieser Glaubwürdigkeit gegenüber Begeisterung vorangestellt, schrieb Ben Brown in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im derzeitigen angeschlagenen Umfeld für die Branche sei das positiv. Höhere Eigenkapitalkosten zögen ein niedrigeres Kursziel nach sich./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 83,78EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 21:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
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