JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt von 98 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf einer Kapitalmarktveranstaltung des Rüstungskonzerns habe dieser Glaubwürdigkeit gegenüber Begeisterung vorangestellt, schrieb Ben Brown in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im derzeitigen angeschlagenen Umfeld für die Branche sei das positiv. Höhere Eigenkapitalkosten zögen ein niedrigeres Kursziel nach sich./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 83,78EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 21:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ben Brown

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 98

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 96,00 € , was eine Steigerung von +14,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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