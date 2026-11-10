Aktien mit extremer Performance im States 30 am 10.11.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im States 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang im Zusammenhang mit Kontroversen um Jensen Huang und möglichen politischen Untersuchungen. Die Einschätzungen reichen von sehr niedrigen Kurszielen bis zur Ansicht, Nvidia sei günstig und wegen seines technischen Vorsprungs langfristig stark. Uneinigkeit besteht über Bodenbildung und Einstiegszeitpunkt; einige warten auf Zahlen und mehr Klarheit, andere kaufen nach oder verkaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 2
Performance 1M: +6,29 %
Performance 1M: +6,29 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 3
Performance 1M: -26,95 %
Performance 1M: -26,95 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 4
Performance 1M: +11,93 %
Performance 1M: +11,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Nike-Turnaround nach rund 30 % Kurserholung seit dem Oktobertief. Verbesserte Wochenindikatoren stehen kurzfristigen Rückschlagsrisiken gegenüber; eine Trendwende gilt noch nicht als bestätigt. Diskutiert werden Rückläufe auf etwa 37 US-Dollar oder ein erneuter Test des Tiefs um 32 US-Dollar. Als entscheidend gilt der Investorentag am 16./17. November mit Aussagen zu Umsatz, Margen und Absatzmärkten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nike (B) eingestellt.
Travelers Companies
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 5
Performance 1M: +9,01 %
Performance 1M: +9,01 %
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