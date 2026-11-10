Aktien mit extremer Performance im States 30 am 10.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang im Zusammenhang mit Kontroversen um Jensen Huang und möglichen politischen Untersuchungen. Die Einschätzungen reichen von sehr niedrigen Kurszielen bis zur Ansicht, Nvidia sei günstig und wegen seines technischen Vorsprungs langfristig stark. Uneinigkeit besteht über Bodenbildung und Einstiegszeitpunkt; einige warten auf Zahlen und mehr Klarheit, andere kaufen nach oder verkaufen.