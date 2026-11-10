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    Warum chinesische Autobauer Deutschland meiden

    ROUNDUP/AMZ-Analyse

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Kosten und lange Verfahren schrecken Investoren ab
    • Chinas Exporte erhöhen den Druck auf Europas Autobauer
    • ID.3-Produktion bleibt bis 2027 in Zwickau
    ROUNDUP/AMZ-Analyse - Warum chinesische Autobauer Deutschland meiden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZWICKAU (dpa-AFX) - Während der Autobauer Volkswagen nicht nur in Sachsen Kapazitäten abbaut, suchen chinesische Hersteller in Europa nach neuen Produktionsstandorten. Doch um den Freistaat und Deutschland insgesamt machen sie bisher einen Bogen - trotz der langen Tradition im Automobilbau. Deutschland sei für die Volumenproduktion nicht nur zu teuer, andere EU-Länder wie Spanien und Ungarn böten auch attraktivere Förderbedingungen und eine geringere Steuerlast, heißt es in einer Analyse des Autozulieferernetzwerkes AMZ zum Automotive Forum in Zwickau.

    Der Branchenverband rechnet vor: 2025 lagen die Arbeitskosten in Deutschland im Schnitt bei 45 Euro je Arbeitsstunde, in Ungarn seien es nur 15,20 Euro gewesen. Gerade chinesische Hersteller seien darauf aus, über aggressive Preise Marktanteile zu gewinnen. Neben den Arbeitskosten seien deswegen auch die hiesigen Energiekosten ein klarer Nachteil im Wettbewerb um neue Investoren. Hinzu kämen langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren.

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    Laut AMZ sind chinesische Hersteller nicht darauf aus, neue Fabriken zu bauen wie der US-Autobauer Tesla in Grünheide. Vielmehr sei es ihre Strategie, bestehende Kapazitäten zu übernehmen. Zwar baut Volkswagen in Zwickau Produktion ab und fertigt künftig nur noch auf einer statt zwei Montagelinien. Aber: "Zwickau ist kein stillgelegtes Werk, das ein Investor kaufen, pachten und selbstständig betreiben könnte."

    Chinesische Hersteller setzen deutsche Autobauer unter Druck

    Die deutschen Autohersteller stünden derzeit stark unter Druck, ohne Aussicht auf kurzfristige Verbesserung, konstatierte der Vize-Konzernbetriebsratschef von Volkswagen, Jürgen Mahnkopf, zum Auftakt des Auto-Kongresses. Weil in China selbst weniger Neuwagen abgesetzt werden als geplant, drückten die chinesischen Hersteller mit diesen Fahrzeugen massiv in den Export. Das verschärfe den Wettbewerb in Europa. Zwar seien die Bestellungen von E-Fahrzeugen angesichts der hohen Spritpreise an den Tankstellen gestiegen. Für die Hersteller brächten diese Modelle aber geringere Margen als Verbrenner. Das erhöhe den Kostendruck zusätzlich, so Mahnkopf.

    Für die 8.000 Beschäftigten im Zwickauer Volkswagen-Werk hatte er aber Positives zu berichten. Eigentlich sollte die Produktion des ID.3 auch in Wolfsburg hochgefahren und im Laufe des kommenden Jahres von Zwickau komplett ins Stammwerk verlagert werden. Doch nun werde das Modell bis auf die GTI-Variante 2027 exklusiv in Zwickau gebaut, sagte Mahnkopf. Hintergrund seien sinkende Volumina beim Audi Q4 e-tron, der ebenfalls in Zwickau produziert wird. Dies werde mit dem ID.3 kompensiert.

    Zwickauer Werk bleibt mit ID.3 breiter aufgestellt

    Damit bleibt das Zwickauer Werk breiter aufgestellt als bislang vorgesehen. Vor einem Jahr war bereits bekanntgegeben worden, dass das Modell Cupra Born weiterhin exklusiv in Sachsen gebaut wird. Die Autofabrik ist komplett auf Elektroautos ausgerichtet und war bei Volkswagen Pionier in Sachen E-Mobilität. Doch ist die Zukunft des Standortes unklar, weil es nach Unternehmensangaben in den 2030er Jahren aktuell keine wettbewerbsfähige Belegung gibt.

    Nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) ist Deutschland nach China weltweit der zweitgrößte Produktionsstandort für Elektroautos. Innerhalb Deutschlands wiederum nehme Sachsen eine herausragende Rolle in, erklärte VDA-Chefvolkswirt Manuel Kallweit. Mehr als jedes zweite Auto, das in Sachsen gebaut werde, habe einen elektrischen Antrieb. Bundesweit liege der Anteil nur bei 40 Prozent./hum/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 69,18 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 423,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +10,25 %/+41,11 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der VW-Vorzugsaktie bei 70 Euro und aufkommendes Kaufinteresse. Weitere Themen sind rückläufige Oktober-Zulassungen bei Skoda und Seat sowie Lieferzeiten für den ID.Polo GTI bis 2027. Kritisiert werden Defizite bei Elektromobilität und Digitalisierung sowie die Abhängigkeit von chinesischen Partnern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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