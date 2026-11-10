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    Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Boeing mit Buy und 230 Dollar
    • Die 737-Auslieferungen lagen über den Vormonaten
    • Der Oktober-Anstieg folgt auf zurückgehaltene Maschinen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungen im Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Zahl der ausgelieferten Modelle 737 liege über der in den beiden vorhergehenden Monaten, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Einschätzung am Dienstag. Der Anstieg im Vergleich zum September resultiere wohl daraus, dass der Flugzeughersteller in dem Monat einige Maschinen zurückgehalten habe./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 155,6 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 223,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +43,57 %/+51,30 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 230 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00$, was eine Steigerung von +32,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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