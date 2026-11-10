Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar
ANALYSE-FLASH
- Jefferies bestätigt Boeing mit Buy und 230 Dollar
- Die 737-Auslieferungen lagen über den Vormonaten
- Der Oktober-Anstieg folgt auf zurückgehaltene Maschinen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungen im Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Zahl der ausgelieferten Modelle 737 liege über der in den beiden vorhergehenden Monaten, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Einschätzung am Dienstag. Der Anstieg im Vergleich zum September resultiere wohl daraus, dass der Flugzeughersteller in dem Monat einige Maschinen zurückgehalten habe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 155,6 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 223,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +43,57 %/+51,30 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 230 US-Dollar
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Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058
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Für die Zukunft ist Boeing Rüstung gut positioniert mit der F47 und dem neuen Jet. Man sollte allerdings das Talent von Boeing nicht unterschätzen, eine gute Sache zu vermasseln. Airforce 1, Starliner, Boeing 777 .... alles tolle Sachen am Anfang. Aber leider nur Fässer ohne Boden am Ende.
https://www.cnbc.com/2026/09/29/boeing-fighter-contract-pent…
Einsteigen? In die Aktie oder in die Flieger? :)