Moderna: Kurseinbruch trotz Kursgewinnen bei Pfizer und Sanofi

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Moderna nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +335,32 %.

Während Pfizer, Sanofi und BioNTech zulegen, gerät Moderna deutlich unter Druck. Auch Novavax verliert kräftig, eine einheitliche Branchenbewegung gibt es damit nicht. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch bei Moderna ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +15,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,34 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Moderna +786,48 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -0,66 % im Plus-Minus-Bereich. Moderna entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,87 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,72 %. Novavax notiert im Minus, mit -5,88 %. BioNTech legt um +0,19 % zu

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,40 % 1 Monat +12,34 % 3 Monate +335,32 % 1 Jahr +958,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.11.2026, 22:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Modernas starke Kursrally und die Frage, ob die Bewertung angesichts aktueller Umsätze und einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar überzogen ist. Dem stehen ein überraschender Quartalsgewinn, eine angehobene Umsatzprognose sowie Wachstumshoffnungen durch Grippe- und Krebsimpfstoffe gegenüber. Skeptiker verweisen auf spätere Markteinführungen und schwaches Handelsvolumen; manche erwägen Shorts oder Puts, andere halten weitere Kursanstiege für möglich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,11 %.

Informationen zur Moderna Aktie

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,47 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im States 500.

Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.