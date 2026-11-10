🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Moderna: Kurseinbruch trotz Kursgewinnen bei Pfizer und Sanofi

    Gegenwind

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderna bricht um 7,16 % ein, nachdem die Aktie auf Wochensicht um 15,40 % zugelegt hat.

    Gegenwind - Moderna: Kurseinbruch trotz Kursgewinnen bei Pfizer und Sanofi
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Während Pfizer, Sanofi und BioNTech zulegen, gerät Moderna deutlich unter Druck. Auch Novavax verliert kräftig, eine einheitliche Branchenbewegung gibt es damit nicht. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch bei Moderna ist zunächst nicht erkennbar.

    Moderna Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 10.11.2026

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Moderna nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +335,32 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Moderna Inc!
    Long
    237,28€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 12,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    263,48€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +15,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,34 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Moderna +786,48 % gewonnen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -0,66 % im Plus-Minus-Bereich. Moderna entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,87 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,72 %. Novavax notiert im Minus, mit -5,88 %. BioNTech legt um +0,19 % zu

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,40 %
    1 Monat +12,34 %
    3 Monate +335,32 %
    1 Jahr +958,07 %
    Stand: 10.11.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Modernas starke Kursrally und die Frage, ob die Bewertung angesichts aktueller Umsätze und einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar überzogen ist. Dem stehen ein überraschender Quartalsgewinn, eine angehobene Umsatzprognose sowie Wachstumshoffnungen durch Grippe- und Krebsimpfstoffe gegenüber. Skeptiker verweisen auf spätere Markteinführungen und schwaches Handelsvolumen; manche erwägen Shorts oder Puts, andere halten weitere Kursanstiege für möglich.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,11 %.

    Informationen zur Moderna Aktie

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,47 Mrd.EUR € wert.

    Top & Flop im States 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 10.11.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im States 500.

    Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.11.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 10.11. - US Tech 100 schwach -1,14 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Moderna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Moderna

    -7,11 %
    +14,97 %
    +11,92 %
    +333,68 %
    +954,08 %
    +243,78 %
    +10,87 %
    +1.076,44 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
    Moderna direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gegenwind Moderna: Kurseinbruch trotz Kursgewinnen bei Pfizer und Sanofi Moderna bricht um 7,16 % ein, nachdem die Aktie auf Wochensicht um 15,40 % zugelegt hat.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     