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    Alle Analysten-Augen auf: Siemens Energy, Brenntag, Easyjet, Rumble, CGI und ICL

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Analysten-Augen auf: Siemens Energy, Brenntag, Easyjet, Rumble, CGI und ICL
    Foto: Siemens Energy

    Untermehmenstermine

    06:50 Uhr, Luxemburg: Grand City Properties, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: Vincorion, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Dänemark: Vestas, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Dänemark: Royal Unibrew, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Einhell, Q3-Zahlen
    09:25 Uhr, Japan: Nissan Motor, Halbjahreszahlen
    11:15 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich)
    18:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Q3-Zahlen
    USA: Rumble, Q3-Zahlen
    Israel: Riskified, Q3-Zahlen
    Kanada: Sigma Lithium, Q3-Zahlen
    Kanada: CGI Group, Q4-Zahlen
    Israel: ICL Group, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten
    07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 9/26
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    14:00 Uhr, Russland: Handelsbilanz 9/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 11.11.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30USAUSARede von Fed-Mitglied Paulson
    00:30USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    00:40USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    08:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    08:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    08:50Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    10:45Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
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