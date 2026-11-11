Alle Analysten-Augen auf: Siemens Energy, Brenntag, Easyjet, Rumble, CGI und ICL
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:50 Uhr, Luxemburg: Grand City Properties, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Vincorion, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Vestas, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Dänemark: Royal Unibrew, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Einhell, Q3-Zahlen
09:25 Uhr, Japan: Nissan Motor, Halbjahreszahlen
11:15 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich)
18:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Q3-Zahlen
USA: Rumble, Q3-Zahlen
Israel: Riskified, Q3-Zahlen
Kanada: Sigma Lithium, Q3-Zahlen
Kanada: CGI Group, Q4-Zahlen
Israel: ICL Group, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 9/26
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
14:00 Uhr, Russland: Handelsbilanz 9/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 11.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:30 USA Rede von Fed-Mitglied Paulson 00:30 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 00:40 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 08:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 08:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 08:50 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 09:15 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 10:45 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
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