Wollen über Tausend Kriegsgefangene austauschen

Die US-amerikanische Delegation werde "mit dieser Agenda" nach den Verhandlungen nach Russland reisen, sagte Selenskyj. Die russische Seite habe zudem die Territorialfrage angesprochen. "Das ist eine Frage auf der Ebene der Staatschefs", hob Selenskyj hervor, dennoch hätten seine Unterhändler ein Mandat zur Diskussion dieses Themas.

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Am ersten Verhandlungstag in Abu Dhabi haben die Unterhändler Kiews und Moskaus nach Auskunft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor allem einen Gefangenenaustausch besprochen. "Man würde gern 1.000 gegen 1.000, möglicherweise 1.500 gegen 1.500 tauschen, einen großen Austausch", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen.

Am zweiten Gesprächstag, dem "Haupttag", werde es mehr um Deeskalation im Energiebereich und im Schwarzen Meer, Gefangenenaustausch und ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene zwischen der Ukraine, Russland und den USA gehen.

Anwesenheit der Europäer war wichtig für Selenskyj



Selenskyj betonte, dass die Anwesenheit der Europäer am Verhandlungsort sehr wichtig gewesen sei. Damit meinte der Ukrainer die Gesprächsrunde der ukrainischen und US-amerikanischen Unterhändler mit den nationalen Sicherheitsberatern Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens mit Vertretern der Nato und der Europäischen Union vor dem eigentlichen Dreiertreffen am Dienstag. "Wir wollen, dass es eine einheitliche Position der EU, der USA und der Ukraine gibt", unterstrich Selenskyj. Daran werde weiter gearbeitet.

Während sich die Ukraine und Russland schon mehrfach auf Gefangenenaustausche geeinigt haben, gibt es ansonsten kaum Bewegung zwischen den Kriegsparteien. Nach ukrainischen Angaben gab es seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mindestens 78 Gefangenenaustausche, bei denen insgesamt knapp 10.000 Ukrainer freikamen. Bei den letzten direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine im Februar in Genf war ein Austausch von jeweils 500 Gefangenen vereinbart worden, der im März in zwei Etappen umgesetzt wurde./ast/DP/he



