US-Justiz klagt angebliche Iran-Helfer wegen Anschlägen an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium hat drei angeblich vom Iran unterstützte Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Terroranschlägen unter anderem auf jüdische Gemeinden in Europa und den USA angeklagt. Ihnen wird insgesamt ein Mitwirken an fast 20 Anschlägen und Anschlagsversuchen zur Last gelegt, wie das Ministerium mitteilte. Damit hätten sie versucht, die irakische und mit dem Iran verbündete Miliz Kataib Hisbollah und die Revolutionsgarden im Iran zu unterstützen.

Sie sollen im Hintergrund dabei mitgeholfen haben, dass Brandstiftung verübt wurde und Sprengsätze zum Einsatz gekommen sind. In einem Fall seien in London zwei Männer jüdischen Glaubens bei einem Messerangriff fast getötet worden, hieß es weiter vom US-Justizministerium. Skizziert wurden viele Fälle aus den vergangenen Monaten.