🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    US-Justiz klagt angebliche Iran-Helfer wegen Anschlägen an

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • US-Justiz klagt drei Männer wegen Terrorhilfe an
    • Sie sollen an fast 20 Anschlägen beteiligt sein
    • Mutmaßliche Hilfe für vereitelten RAF-Fairford-Plan
    US-Justiz klagt angebliche Iran-Helfer wegen Anschlägen an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium hat drei angeblich vom Iran unterstützte Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Terroranschlägen unter anderem auf jüdische Gemeinden in Europa und den USA angeklagt. Ihnen wird insgesamt ein Mitwirken an fast 20 Anschlägen und Anschlagsversuchen zur Last gelegt, wie das Ministerium mitteilte. Damit hätten sie versucht, die irakische und mit dem Iran verbündete Miliz Kataib Hisbollah und die Revolutionsgarden im Iran zu unterstützen.

    Sie sollen im Hintergrund dabei mitgeholfen haben, dass Brandstiftung verübt wurde und Sprengsätze zum Einsatz gekommen sind. In einem Fall seien in London zwei Männer jüdischen Glaubens bei einem Messerangriff fast getötet worden, hieß es weiter vom US-Justizministerium. Skizziert wurden viele Fälle aus den vergangenen Monaten.

    Vereitelter Anschlagsplan gegen Luftwaffenstützpunkt

    Die drei Männer sollen auch an einem bekannten vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford, auf dem US-Streitkräfte stationiert werden, beteiligt gewesen sein. Die drei Männer sollen sich zu dem Zeitpunkt nicht in Großbritannien, sondern im Ausland aufgehalten haben. Sie sollen bei der Planung des Anschlags etwa mit Kontaktpersonen kommuniziert haben, heißt es weiter vom US-Justizministerium.

    Ende September waren mehrere Männer nahe dem Militärstützpunkt aufgegriffen worden. Sie wurden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Aufmerksamkeit bekam der Fall auch, weil das Pentagon danach alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt abgezogen hatte. US-Präsident Donald Trump hatte von Bedrohungen gesprochen, ohne weitere Details zu nennen.

    Die Beschuldigten sind demnach ein iranischer und ein irakischer Staatsbürger sowie ein Mann mit iranisch-irakischer Doppelstaatsbürgerschaft./rin/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    US-Justiz klagt angebliche Iran-Helfer wegen Anschlägen an Das US-Justizministerium hat drei angeblich vom Iran unterstützte Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Terroranschlägen unter anderem auf jüdische Gemeinden in Europa und den USA angeklagt. Ihnen wird insgesamt ein Mitwirken an fast 20 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     