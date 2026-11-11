Der GIGABYTE AI TOP ATOM 64 GB ist ab sofort erhältlich und erweitert die Möglichkeiten der KI-Entwicklung auf Desktop-PCs

TAIPEH, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardwarelösungen, hat heute bekannt gegeben, dass die Version des GIGABYTE AI TOP ATOM mit 64 GB Unified Memory ab sofort zusätzlich zur 128-GB-Version erhältlich ist. Beide Speichervarianten basieren auf der NVIDIA DGX Spark-Plattform und nutzen dasselbe kompakte Gehäusedesign. Dies ermöglicht es KI-Entwicklern, Machine-Learning-Ingenieuren, Forschern, Lehrkräften und KI-Enthusiasten, die Arbeitsspeicherkapazität zu wählen, die zu ihren Modellgrößen und Workloads passt. Die 64-GB-Version wird mit NVMe-SSDs im M.2-Format mit PCIe-4.0-Anbindung und einer Speicherkapazität von wahlweise 1 TB oder 2 TB angeboten, sodass Nutzer je nach ihren individuellen Anforderungen die passende Speicherkapazität wählen können.

Der GIGABYTE AI TOP ATOM wurde für die lokale KI-Entwicklung konzipiert und stellt dedizierte KI-Rechenressourcen in einem kompakten Desktop-System bereit. Er unterstützt die lokale Modellinferenz, die Prototypenentwicklung, die Datenanalyse und die Validierung von Anwendungen in Büros, Laboren und Bildungseinrichtungen. Nutzer können Modelle ausführen und Projektdaten in ihrer eigenen IT-Umgebung verarbeiten. Für unterstützte verteilte KI-Workloads lassen sich über die integrierte Netzwerktechnologie NVIDIA ConnectX-7 und den Cluster Assistant von NVIDIA Sync bis zu vier AI TOP ATOM-Systeme zu einem Cluster verbinden. Je nach Anwendung und Softwarekonfiguration stehen dadurch zusätzliche Speicher- und Rechenressourcen bereit.

Über die Hardwarefunktionen hinaus kombiniert der GIGABYTE AI TOP ATOM das durch NVIDIA CUDA beschleunigte KI-Software-Ökosystem mit der Software GIGABYTE AI TOP Utility, um lokale KI-Entwicklungsworkflows zu unterstützen. Die Software bietet Funktionen zum Herunterladen unterstützter Modelle, zur Inferenz sowie zur Retrieval-Augmented Generation (RAG). Damit können Entwickler unterstützte offene Modelle erproben, KI-Assistenten testen und wissensbasierte Frage-Antwort-Anwendungen auf Grundlage eigener Dokumente erstellen. Diese Funktionen unterstützen die Entwicklung, Erprobung und Validierung von KI-Anwendungen in einer lokalen Umgebung.

Die Version des GIGABYTE AI TOP ATOM mit 64 GB Unified Memory ist ab sofort neben der bestehenden 128-GB-Konfiguration erhältlich. Die Produktverfügbarkeit, Vertriebskanäle, Preise und Speicherkonfigurationen können je nach Region variieren. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite der GIGABYTE AI TOP ATOM-Reihe.

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