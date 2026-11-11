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    Schnell, bevor die Börse aufwacht: Lam Research, Strategic Resources und Fielmann setzen zur Erholung an

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    Fallende Kurse erzählen nicht immer die ganze Geschichte. Bei drei sehr unterschiedlichen Aktien hat die Börse zuletzt mehr Pessimismus eingepreist, als die Fakten hergeben. Der US-Chipausrüster Lam Research meldete starke Quartalszahlen, trotzdem …

    Schnell, bevor die Börse aufwacht: Lam Research, Strategic Resources und Fielmann setzen zur Erholung an
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Fallende Kurse erzählen nicht immer die ganze Geschichte. Bei drei sehr unterschiedlichen Aktien hat die Börse zuletzt mehr Pessimismus eingepreist, als die Fakten hergeben. Der US-Chipausrüster Lam Research meldete starke Quartalszahlen, trotzdem hat sich der Aktienkurs seit dem Sommer mehr als halbiert. Beim kanadischen Rohstoffentwickler Strategic Resources steht ein vollständig genehmigtes Projekt mit immenser Bedeutung für die Produktion von grünem Stahl mit einem geschätzten Kapitalwert von 1,9 Mrd. CAD einem Börsenwert von gerade einmal 8 Mio. CAD gegenüber. Bei der Hamburger Optikerkette Fielmann hat die Erholung bereits eingesetzt, doch Analysten sehen noch Luft nach oben. Drei Aktien mit drei sehr unterschiedlichen Risikoprofilen, aber mit einer gemeinsamen Frage: Schläft der Markt noch?

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