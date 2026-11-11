Schnell, bevor die Börse aufwacht: Lam Research, Strategic Resources und Fielmann setzen zur Erholung an Fallende Kurse erzählen nicht immer die ganze Geschichte. Bei drei sehr unterschiedlichen Aktien hat die Börse zuletzt mehr Pessimismus eingepreist, als die Fakten hergeben. Der US-Chipausrüster Lam Research meldete starke Quartalszahlen, trotzdem …



