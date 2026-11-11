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    Bund soll Zuckersteuer schnell beschließen

    Landesminister

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    Für Sie zusammengefasst
    • Philippi fordert rasche Einführung der Zuckersteuer
    • Philippi hält Aufklärung allein für wirkungslos
    • Zucker schadet Kindern und begünstigt Diabetes
    Landesminister - Bund soll Zuckersteuer schnell beschließen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi dringt auf eine schnelle Einführung der im Bund noch umstrittenen Zuckersteuer. "Der Bundestag sollte die Zuckersteuer schnell beschließen", sagte der SPD-Politiker und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Deutschen Presse-Agentur. "Andere Länder, England etwa, haben damit bereits deutliche gesundheitliche Verbesserungen erzielt. Die Steuer bedeutet nicht, dass man Zucker verbietet. Wer dann weiter eine Cola trinken will mit 25 Stückchen Zucker im Liter, der zahlt dafür eben mehr Geld."

    Die Zuckerindustrie behaupte, den Konsum allein mit Appellen und mit Aufklärung eindämmen zu können, sagte Philippi. "Wir haben aber schon über Jahrzehnte aufgeklärt und appelliert - es zeigt sich, dass dies nicht funktioniert. Jetzt ist es notwendig, den Konsum mit einer Zuckersteuer zu regulieren." Notwendig sei das nicht, um den Bundeshaushalt zu entlasten, sondern um Gesundheitsprävention auf den Weg zu bringen.

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    "Zucker ist gesundheitsschädlich", betonte Philippi. Gerade bei Kindern führe Zucker schnell zu Fettleibigkeit und löse oftmals auch Diabetes aus. Zwar gebe es verschiedene Diabetestypen, unter anderem als Autoimmunerkrankung. Dies betreffe jedoch lediglich rund 300.000 Patientinnen und Patienten in Deutschland. "Die anderen zehn Millionen Diabetesfälle resultieren in erster Linie aus Bewegungsmangel und Fehlernährung", sagte Philippi./cwe/DP/zb

     

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 242,55 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,25CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -18,21 %/+6,22 % bedeutet.





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