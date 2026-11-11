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    US-Verteidigungskunde stockt Bestellungen auf und erste Aufträge für Graphenoxid sind gesichert

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    US-Verteidigungskunde stockt Bestellungen auf und erste Aufträge für Graphenoxid sind gesichert
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Highlights

    • Die steigende Nachfrage aus dem US-Verteidigungssektor führt zu einem Folgeauftrag für PureGRAPH im Wert von rund 35.000 australischen Dollar
    • Dieser Auftrag stärkt zusammen mit der kürzlich erfolgten Übernahme von MITO Material Solutions die wachsende Präsenz von First Graphene auf dem US-Verteidigungsmarkt.
    • Die ersten beiden Bestellungen für neu entwickeltes Graphenoxid zur Verwendung in Unterhaltungselektronik und Baumaterialien sind eingegangen
    • Die kostengünstige Graphenoxid-Produktion baut auf einem etablierten, firmeneigenen elektrochemischen Verfahren auf.

    SYDNEY, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX: First Graphene Limited (ASX: FGR; „First Graphene" oder „das Unternehmen") (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) freut sich, einen Folgeauftrag im Wert von rund 35.000 australischen Dollar für US-Verteidigungsanwendungen bekannt zu geben, was einen weiteren Schritt beim Ausbau einer etablierten Umsatzquelle darstellt. Zusammen mit den ersten kommerziellen Aufträgen für das neu entwickelte Graphenoxidprodukt haben die drei Aufträge einen Gesamtwert von rund 45.000 australischen Dollar.

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    Die Aufträge umfassen eine Folgebestellung eines langjährigen Kunden, der elektrisch leitfähige Tinten für US-Verteidigungsanwendungen liefert, sowie zwei Bestellungen für Graphenoxid des Unternehmens.

    Das Unternehmen betrachtet die Aufträge insgesamt als wesentlich, was ihren Gesamtwert und die wirtschaftliche Bedeutung der ersten Aufträge für sein neues Graphenoxid-Angebot widerspiegelt.

    Der Folgeauftrag baut auf der bestehenden Belieferung des US-Verteidigungssektors auf.

    First Graphene hat von einem bestehenden Kunden mit Sitz in den Vereinigten Staaten einen Auftrag im Wert von rund 35.000 australischen Dollar für Graphen erhalten, das in elektrisch leitfähige Tinten für US-Verteidigungsanwendungen eingearbeitet wird.

    Elektrisch leitfähige Tinten werden verwendet, um Schaltkreise, Sensoren sowie andere elektronische Bauteile auf flexible und starre Oberflächen zu drucken, wobei Graphen als leitfähiges Material integriert wird.

    Der Kunde bezieht seit mehreren Jahren Graphen von First Graphene, wobei auf anfänglich kleinere Bestellungen zuletzt ein größerer Kauf folgte. Der Kunde hat signalisiert, dass er in absehbarer Zukunft mit einer steigenden Nachfrage rechnet.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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