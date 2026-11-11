US-Zwischenwahlen: Verlierer Siemens Energy? Gewinner First Solar und RE Royalties Aktie?
Stehen erneuerbare Energien in den USA vor einem neuen Boom? Schon jetzt wachsen Solarenergie und Batteriespeicher mit hohem Tempo. Nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen könnte die Branche zusätzlichen Rückenwind bekommen. Ein bisher …
Foto: esg-aktien.de
Stehen erneuerbare Energien in den USA vor einem neuen Boom? Schon jetzt wachsen Solarenergie und Batteriespeicher mit hohem Tempo. Nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen könnte die Branche zusätzlichen Rückenwind bekommen. Ein bisher wenig beachteter Profiteur ist RE Royalties, dessen Geschäftsmodell langfristige Einnahmen aus grünen Energieprojekten ermöglicht. Auch First Solar könnte zu den Gewinnern gehören. Zuletzt enttäuschte der Solarkonzern mit seinen Quartalszahlen und einer Prognosesenkung. Dagegen droht Siemens Energy zum Verlierer der politischen Entwicklung zu werden, denn strengere Umweltauflagen könnten den Boom beim Bau von Gaskraftwerken bremsen.
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