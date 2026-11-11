US-Zwischenwahlen: Verlierer Siemens Energy? Gewinner First Solar und RE Royalties Aktie? Stehen erneuerbare Energien in den USA vor einem neuen Boom? Schon jetzt wachsen Solarenergie und Batteriespeicher mit hohem Tempo. Nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen könnte die Branche zusätzlichen Rückenwind bekommen. Ein bisher …



