200 % Kurspotenzial! Analysten zu konservativ? Zefiro Methane erschließt neue Erlösquelle! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane 200 % Kurspotenzial und jetzt kommt eine neue Erlösquelle hinzu! Bei Zefiro Methane könnte sich das Wachstum in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Das Unternehmen profitiert von einem …



