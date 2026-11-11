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    200 % Kurspotenzial! Analysten zu konservativ? Zefiro Methane erschließt neue Erlösquelle!

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane 200 % Kurspotenzial und jetzt kommt eine neue Erlösquelle hinzu! Bei Zefiro Methane könnte sich das Wachstum in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Das Unternehmen profitiert von einem …

    200 % Kurspotenzial! Analysten zu konservativ? Zefiro Methane erschließt neue Erlösquelle!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane 200 % Kurspotenzial und jetzt kommt eine neue Erlösquelle hinzu! Bei Zefiro Methane könnte sich das Wachstum in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Das Unternehmen profitiert von einem Milliardenmarkt, einem hohen Auftragsbestand und einem Management, das die operative Wende geschafft hat. Schon bald könnte der Handel mit Emissionszertifikaten für zusätzliche Umsätze mit hohen Margen sorgen. Dabei erwarten Analysten bereits ohne nennenswerte Beiträge aus diesem Geschäft kräftig steigende Gewinne und eine Verdopplung des Umsatzes innerhalb von drei Jahren. Ist die Zefiro-Aktie angesichts dieser Perspektiven derzeit deutlich zu günstig bewertet?

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