Krisen bei Autos und Wasserstoff! Riesenchance bei Gold! Warum Porsche AG und Nel ASA leiden und Desert Gold mit 630 % Potenzial lockt!
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Der norwegische Wasserstoffpionier Nel ASA notierte jüngst am Mehrjahrestief und der Sportwagenbauer Porsche AG musste tiefgreifende Sparmaßnahmen einleiten. Alles nur oder gerade weil …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Der norwegische Wasserstoffpionier Nel ASA notierte jüngst am Mehrjahrestief und der Sportwagenbauer Porsche AG musste tiefgreifende Sparmaßnahmen einleiten. Alles nur oder gerade weil die Unternehmen in Schieflage geraten sind. Gibt es hier die Chance auf einen Turnaround? Währenddessen könnte der kleine Goldentwickler Desert Gold, dank einer wahrscheinlich schon bald beginnenden Produktion im westafrikanischen Mali, für positive Schlagzeilen sorgen. Vom aktuellen Kurs bei 0,13 CAD bis zum ambitionierten GBC-Kursziel von 0,93 CAD beziehungsweise 0,59 EUR schlummert ein nahezu astronomisches Potenzial. Erfahren Sie in diesem nachfolgenden Artikel, welche Chancen und Risiken in diesen drei Werten stecken und wo sich für Privatanleger echte Einstiegsgelegenheiten verbergen.
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