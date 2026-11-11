Krisen bei Autos und Wasserstoff! Riesenchance bei Gold! Warum Porsche AG und Nel ASA leiden und Desert Gold mit 630 % Potenzial lockt! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Der norwegische Wasserstoffpionier Nel ASA notierte jüngst am Mehrjahrestief und der Sportwagenbauer Porsche AG musste tiefgreifende Sparmaßnahmen einleiten. Alles nur oder gerade weil …



