🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Dutzende Staats- und Regierungschefs auf der Klimakonferenz

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Klimagipfel in Antalya versammelt viele Staatschefs
    • Merz sagt Klimagipfel wegen anderer Termine ab
    • Guterres fordert Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas
    Dutzende Staats- und Regierungschefs auf der Klimakonferenz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANTALYA (dpa-AFX) - Auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei werden an diesem Mittwoch Dutzende Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfeltreffen erwartet. Nicht anreisen zum "Leader's Summit" in Antalya wird Kanzler Friedrich Merz (CDU), der wegen anderweitiger Verpflichtungen abgesagt hat. Eröffnet wird das Treffen mit Ansprachen des UN-Generalsekretärs António Guterres und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

    Zudem stehen 77 Staats- und Regierungschefs auf der Rednerliste, um jeweils maximal drei Minuten vor dem Plenum zu sprechen, darunter EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Daneben gibt es Workshops sowie Raum für bilaterale Gespräche.

    Am Dienstag hatte Guterres, der letztmals in seiner Amtszeit eine Klimakonferenz besucht, gemahnt, der weltweite Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas dürfe nicht länger blockiert werden. Es sei längst an der Zeit, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht länger als Tabu oder unlösbares Problem zu betrachten./toz/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Dutzende Staats- und Regierungschefs auf der Klimakonferenz Auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei werden an diesem Mittwoch Dutzende Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfeltreffen erwartet. Nicht anreisen zum "Leader's Summit" in Antalya wird Kanzler Friedrich Merz (CDU), der wegen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     