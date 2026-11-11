Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi sollen weitergehen

ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach einem ersten Verhandlungstag sollen die Ukraine-Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am Mittwoch weitergehen. Das erste dreiseitige Treffen seit mehr als acht Monaten dauerte am Dienstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge etwa viereinhalb Stunden mit einer Pause. Einen Durchbruch im Ringen um ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs hatten Beobachter im Vorfeld des neuen Anlaufs nicht erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete das Dreier-Gespräch als konstruktiv und inhaltsreich. Es ging demnach um mögliche Rahmenbedingungen humanitärer Maßnahmen. Die Freilassung Gefangener habe oberste Priorität, schrieb er in sozialen Medien. Außerdem seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine Thema gewesen, bestätigte er. Dem Kiewer Team habe er Aufgaben mitgegeben sowohl für das dreiseitige Treffen als auch für Gespräche mit Vertretern aus den USA und Europa.

Konkrete Ergebnisse teilten die Delegationen aus Moskau und Kiew zunächst nicht mit. Aber ukrainische Medien berichteten unter Berufung auf Quellen nahe der Kiewer Delegation, dass bereits ein Gefangenenaustausch vereinbart worden sei. Schon bei früheren Verhandlungen im Format USA-Russland-Ukraine hatten sich die Kriegsparteien auf Austauschaktionen geeinigt./ksr/DP/jha



