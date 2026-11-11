'Monitor Wohlbefinden' - was ist zentral für Zufriedenheit?

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das subjektive Wohlbefinden hängt Untersuchungen zufolge von vielen Faktoren wie Gesundheit, Einkommen, Erwerbstätigkeit oder auch Sozialkontakten ab. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) hat nun den Einfluss von Partnerschaft, Familie und sozialen Beziehungen auf die Lebenszufriedenheit Erwachsener in Deutschland analysiert. Aus dem "Monitor Wohlbefinden", der am Mittwoch (10.00 Uhr) vorgestellt wird, geht auch hervor, welche Rolle Kinder spielen.

In Deutschland nehmen Kinderlosigkeit und Ein-Personen-Haushalte zu, die Geburtenrate sinkt, die Gesellschaft überaltert. Vor diesem Hintergrund weist das Bundesinstitut darauf hin, dass die Ergebnisse über das individuelle Wohlempfinden hinaus auch gesellschaftliche Bedeutung haben.

Der Monitor auf Basis von repräsentativen Daten nimmt junge und mittlere Erwachsene zwischen 21 und 53 Jahren sowie ältere Erwachsene ab 50 Jahren alljährlich in den Blick - mit wechselnden Schwerpunkten. Diesmal stehen Partnerschaft und Familie im Fokus./wa/DP/jha



