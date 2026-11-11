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    'Wirtschaftsweise' legen Jahresgutachten vor

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    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaftsweise übergeben Gutachten an Merz
    • Rat hebt wohl Wachstumsaussichten deutlich an
    • Firmen brauchen Reformen für nachhaltiges Wachstum
    'Wirtschaftsweise' legen Jahresgutachten vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die "Wirtschaftsweisen" legen an diesem Mittwoch (14.30 Uhr) ihr Jahresgutachten vor. Zuvor wird es an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) übergeben. Erwartet wird, dass auch der Sachverständigenrat seine Wachstumsaussichten für dieses und das kommende Jahr deutlich erhöht. Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent.

    Hauptgründe sind ein besserer Export sowie hohe staatliche Ausgaben zur Modernisierung der Infrastruktur. Ökonomen zweifeln aber, dass es sich um einen nachhaltigen Aufschwung handelt. Die Bundesregierung ringt derzeit um grundlegende Reformen, damit deutsche Firmen wettbewerbsfähiger werden./hoe/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
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