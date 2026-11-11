Termine am 11. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. November

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day)



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2026, Berlin

+ 08.55 Keynote Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) + anschl. Bühnendiskussion

+ 14.50 Rede Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) + 16.00 Rede Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD)

10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe

14:30 DEU: Jahresgutachten Wirtschaftsweise 2026/27



DEU: Abschluss SZ Wirtschaftsgipfel, Berlin

u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

DEU: Chinesische Handelskammer in Deutschland legt Stimmungsbericht vor

LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga

TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

HINWEIS

USA: Kein US-Anleihehandel wegen Feiertag.

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