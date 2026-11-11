🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 11. November 2026

    TAGESVORSCHAU

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen melden Quartals- und Jahreszahlen
    • Konjunkturdaten zu Preisen, Produktion und Handel
    • Gipfel, Gutachten und COP31 stehen ebenfalls an
    TAGESVORSCHAU - Termine am 11. November 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. November

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
    07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Vincorion, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
    07:30 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Einhell, Q3-Zahlen
    09:25 JPN: Nissan Motor, Halbjahreszahlen
    11:15 GBR: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich) 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

    BGR: Shelly Group, Q3-Zahlen Analystencall

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2026, Berlin
    + 08.55 Keynote Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) + anschl. Bühnendiskussion
    + 14.50 Rede Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) + 16.00 Rede Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD)

    10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe

    14:30 DEU: Jahresgutachten Wirtschaftsweise 2026/27

    DEU: Abschluss SZ Wirtschaftsgipfel, Berlin
    u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

    DEU: Chinesische Handelskammer in Deutschland legt Stimmungsbericht vor

    LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga

    TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

    HINWEIS
    USA: Kein US-Anleihehandel wegen Feiertag.
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    TAGESVORSCHAU Termine am 11. November 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. November ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Siemens …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     