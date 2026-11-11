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    Excelras GOSTAR unterstützt KI-Modelle von Boltz für die Wirkstoffforschung

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    Die ADMET-Modelle von BoltzMol-1 werden mit kuratierten ADME-Daten aus Excelras GOSTAR trainiert .

    HYDERABAD, Indien und CAMBRIDGE, Massachusetts, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Boltz PBC ist eine Partnerschaft mit Excelra eingegangen, um seine KI-basierten Modelle zur Wirkstofffindung mit GOSTAR-Daten zu unterstützen. Kuratierte GOSTAR-Messungen der kinetischen Löslichkeit, Lipophilie und Caco-2-Permeabilität trainieren die ADMET-Modelle in BoltzMol-1, die als frühe Triage-Ebene fungieren und ungünstige Verbindungen vor dem Kauf oder der Synthese herausfiltern.

    Excelra’s GOSTAR Powers Boltz’s AI Models for Drug Discovery

    In einem kürzlich erschienenen technischen Bericht testete Boltz prospektiv zehn anspruchsvolle Zielstrukturen, die größtenteils in seinen Affinitätstrainingsdaten fehlten, und bestätigte Binder oder aktive Verbindungen für sechs davon. Dabei verwendete er lediglich 28–96 Verbindungen pro Zielstruktur, im Gegensatz zu Tausenden bis Millionen bei herkömmlichen Hochdurchsatz-Screenings, bei denen die Trefferraten oft unter 0,15 % liegen. Die mit GOSTAR trainierten ADMET-Modelle erreichten oder übertrafen das führende Open-Source-ADMET-Paket bei der reinen Out-of-Distribution-Chemie, wobei die größten Verbesserungen bei der Löslichkeit und Permeabilität erzielt wurden.

    „Der Umfang des GOSTAR-Datensatzes hilft uns beim Aufbau von Modellen, die auf chemische Prozesse weit jenseits typischer Trainingsdaten generalisieren können. Es hat sich zu einem wichtigen Input für unsere Modellierungsarbeit bei Boltz entwickelt und ermöglicht es uns, eine beträchtliche Menge Zeit zu sparen", sagte Gabriele Corso, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Boltz PBC.

    „Wir sind stolz darauf, Boltz bei der Weiterentwicklung der KI-gestützten Arzneimittelforschung zu unterstützen." Aufbereitete und Löslichkeitsdaten in diesem Umfang sind genau das, was öffentlichen Quellen fehlt und wofür GOSTAR entwickelt wurde: „Eine Grundlage für Modelle, die sich anhand prospektiver Daten bewähren, nicht nur anhand retrospektiver Vergleichswerte", sagte Anandbir Brar, Geschäftsführer von Excelra.

    Informationen zu Excelra und GOSTAR

    Excelra ist ein führender Partner für Datenwissenschaft und KI für die weltweit führenden Life-Science-Organisationen und macht die Arzneimittelforschung und -entwicklung intelligenter und schneller. Die GOSTAR-Datenbank bietet eine kuratierte, ISO 9001-zertifizierte Übersicht über mehr als 11 Millionen kleine Moleküle und deren biologische Eigenschaften. Diese sind als Anwendung, über APIs oder als herunterladbarer Datensatz für maschinelles Lernen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter excelra.com/databases/gostar

    Informationen zu Boltz

    Boltz PBC ist ein Forschungslabor für angewandte KI und eine gemeinnützige Gesellschaft, die hinter der Boltz-Familie offener und proprietärer Modelle für die Vorhersage von Proteinstrukturen, das Proteindesign und die Entdeckung von niedermolekularen Wirkstoffen steht. Die Vision von Boltz ist es, die Biologie programmierbar zu machen und Entdeckungen zu beschleunigen, indem er Spitzentechnologien breit zugänglich macht. Mehr erfahren Sie unter https://boltz.bio/

    Medienkontakt:
    Excelra: Prashant Sharma | contact@excelra.com
    Boltz PBC: contact@boltz.bio

     

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Excelras GOSTAR unterstützt KI-Modelle von Boltz für die Wirkstoffforschung Die ADMET-Modelle von BoltzMol-1 werden mit kuratierten ADME-Daten aus Excelras GOSTAR trainiert .HYDERABAD, Indien und CAMBRIDGE, Massachusetts, 11. November 2026 /PRNewswire/ - Boltz PBC ist eine Partnerschaft mit Excelra eingegangen, um seine …
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