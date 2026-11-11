Deutschland rutscht im Klimaschutz-Ranking ins Mittelmaß ab

Der Index bewertet die Bemühungen von 64 Ländern und der EU, die zusammen für mehr als 90 Prozent aller klimaschädlichen Treibhausgasemissionen stehen. Erstellt wird er jährlich von den Organisationen Germanwatch und NewClimate Institute, diesmal zum laufenden Weltklimagipfel im türkischen Antalya. Bewertet werden mehrere Kategorien: Treibhausgasemissionen, die zu 40 Prozent einfließen, sowie erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik zu je 20 Prozent.

ANTALYA (dpa-AFX) - Deutschland fällt beim Klimaschutz im internationalen Vergleich weiter zurück und ist im Kampf gegen die Erderwärmung nur noch Mittelmaß. Im neuen Klimaschutz-Index ging es zum dritten Mal in Folge runter - jetzt auf Rang 25 und damit nochmals drei Plätze tiefer als im Vorjahr.

Für Deutschland reicht es unter anderem in puncto Emissionen und Erneuerbare jeweils nur für mittelmäßige Platzierungen. Die Klimapolitik allein auf nationaler Ebene bewerten die Experten sogar als "schwach". Die Bundesrepublik sackt in dieser Unterkategorie um weitere neun Plätze ab, auf den historisch schlechten Rang 36. Hauptautor Jan Burck sagte dazu: "Die Hälfte der EU-Staaten hat da bessere Noten." Dies sei vor allem das Ergebnis der Politik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die verstärkt auf Erdgas setze, bilanzierte er. Nur in der Kategorie Energienutzung ist Deutschland mit Rang 9 vergleichsweise gut.

Dänemark bleibt an der Spitze



Am besten schnitt im Klimaschutz-Index erneut Dänemark ab, unter anderem wegen des Ausbaus erneuerbarer Energien. Es folgen Litauen und Luxemburg. Die ersten drei Plätze bleiben erneut symbolisch unbesetzt, da aus Sicht der Autoren kein Staat genug für Klimaschutz im Einklang mit dem 2015 in Paris vereinbarten Ziel tut, die Erderwärmung möglichst bei maximal 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu halten. Die schlechtesten EU-Staaten sind nun die Slowakei, Kroatien und Polen auf den Rängen 50 bis 48.

Positiv strichen die Autoren Portugal, Großbritannien, Spanien und Marokko heraus, allesamt als "gut" bewertet. Gemeinsam haben die Staaten demnach verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen für Klimaschutz, und zwar nicht nur, was die Ziele betrifft, sondern auch ihre Umsetzung.

Ein anderer EU-Staat, zuletzt regelmäßig im Schlussbereich, ist in diesem Jahr größter Aufsteiger: Ungarn klettert nach dem Regierungswechsel um 21 Plätze und liegt im Gesamt-Ranking nur noch knapp hinter Deutschland. Hintergrund: Die neue Regierung hat viele klimaschädliche Gesetze der Orban-Regierung aufgehoben.

G20-Staaten "besorgniserregend schwach"



"Besorgniserregend schwach" präsentieren sich den Autoren zufolge die meisten G20-Staaten, die für gut 80 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Mit Großbritannien sei nur ein einziges Land mit "gut" bewertet (Rang 7). Gleich zehn Staaten landen dagegen in der untersten Kategorie "sehr schwach", darunter auch der diesjährige Gastgeber der Klimakonferenz, die Türkei, sowie die Co-Präsidentschaft Australien.

Der weltweit größte Verursacher klimaschädlicher Treibhausgase, China ist erneut im Keller des Rankings zu finden. Größte Schwachstellen sind demnach die mittlerweile auch pro Einwohner hohen Emissionen und der hohe Energieverbrauch. In einer Unterkategorie steht die Volksrepublik allerdings an der Spitze: beim Trend der erneuerbaren Energien.

Insgesamt bilanzierte Burck, dass der globale Siegeszug der Erneuerbaren, Speichertechnologien und E-Autos große Chancen auf deutlich mehr Klimaschutz eröffne. Es gebe einen eklatanten Gegensatz: "Politisch geht es beim Klimaschutz oft nur stockend voran, in einigen Staaten wie den USA sogar rückwärts. Aber technologisch und wirtschaftlich gibt es da unglaublich viel Dynamik."/xx/DP/zb



