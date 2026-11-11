CoreWeave schlägt Erwartungen: Diese Risiken sollten Anleger im Blick haben

Nach einem Kursrutsch von mehr als 40 Prozent binnen eines Monats meldet sich der KI-Cloudanbieter CoreWeave eindrucksvoll zurück: Er hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um 7,9 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Umsatz stieg um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 3,55 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Verlust je Aktie lag bei 95 Cent; erwartet worden waren 1,16 US-Dollar. Unterm Strich steht jedoch ein Nettoverlust von 709 Millionen US-Dollar.



Für 2026 peilt das Management nun einen Umsatz von 13 bis 13,3 Milliarden US-Dollar an, zuvor waren es 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis soll 1,275 bis 1,375 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Auftragsbestand wuchs auf 132,5 Milliarden US-Dollar nach 104 Milliarden im Juni. CEO Mike Intrator erklärte, man könnte die gesamte Kapazität an Kunden in der Warteschlange verkaufen, verzichte aber bewusst darauf und warte auf einen besseren Zeitpunkt.

Die Finanzierung bleibt der Knackpunkt: Steigende Zinsen belasten die Branche, einige CoreWeave-Anleihen rentierten zuletzt mit mehr als 16 Prozent. Die Schulden lagen Ende des dritten Quartals bei knapp 47 Milliarden US-Dollar. Finanzchef Nitin Agrawal kündigte an, bis 2027 auf zusätzliche unbesicherte Anleihen auf Konzernebene zu verzichten.

Zusätzlich sorgt der Skandal um Nvidia-Chef Jensen Huang für Unruhe: Die Nvidia-Aktie verlor zu Wochenbeginn fast zehn Prozent. Am Donnerstag legt der Konkurrent Nebius Zahlen vor, nächste Woche soll der CoreWeave-Kunde Anthropic an die Nasdaq gehen.

Demokraten-Sieg: Neue Risiken für den KI-Boom

Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen beide Kongresskammern zurückerobert. Damit wächst für die KI-Branche das Risiko einer stärkeren parlamentarischen Kontrolle des von US-Präsident Donald Trump geförderten Rechenzentrumsausbaus. Neue Vorgaben sind durch den Wahlausgang allerdings noch nicht beschlossen. Zusätzlichen Druck erzeugen Proteste gegen den KI-Ausbau in den USA. Dabei warnen Bürgerinitiativen vor steigenden Stromkosten, hohem Wasserverbrauch und Umweltbelastungen durch neue Rechenzentren.

Konkreter wird der Gegenwind in Texas, einem wichtigen Standort für neue Rechenzentren. Die gewählte demokratische Gouverneurin Gina Hinojosa fordert einen Stopp neuer Projekte, bis Schutzregeln für die Bevölkerung bestehen. Sie will Subventionen beenden und verhindern, dass Haushalte die zusätzlichen Kosten für Strom, Wasser und Netzausbau tragen müssen.

Werden diese Pläne umgesetzt, könnten Projekte teurer werden und später ans Netz gehen. Für KI-Unternehmen ergibt sich daraus das Risiko, dass die benötigte Rechenleistung später verfügbar ist und die erwarteten Umsätze auf sich warten lassen. Auch Chip- und Serverlieferanten könnten verschobene Bestellungen spüren. Bei kreditfinanzierten Projekten würden unterdessen die Zinsen weiterlaufen.

Fazit: Die starken Quartalszahlen von CoreWeave machen es deutlich: Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur ist nach wie vor sehr hoch. Doch die hohe Verschuldung und die teure Kapitalbeschaffung bergen weiterhin Risiken. Der Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms sowie Proteste gegen KI-Rechenzentren in den USA könnten zu einer stärkeren Regulierung führen und stellen somit ein zusätzliches Risiko dar. Der KI-Boom lebt, aber Anleger sollten jetzt besonders genau hinsehen.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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