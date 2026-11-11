🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoreWeave Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CoreWeave Registered (A)

    CoreWeave schlägt Erwartungen: Diese Risiken sollten Anleger im Blick haben

    Milliardenlast beim KI-Ausbau

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinnt der KI-Boom wieder an Fahrt? CoreWeave übertrifft die Erwartungen, hebt die Prognose an und die Aktie zieht nachbörslich an. Doch mit dem Wahlsieg der Demokraten sind für KI-Aktien neue Risiken entstanden.

    Milliardenlast beim KI-Ausbau - CoreWeave schlägt Erwartungen: Diese Risiken sollten Anleger im Blick haben
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Nach einem Kursrutsch von mehr als 40 Prozent binnen eines Monats meldet sich der KI-Cloudanbieter CoreWeave eindrucksvoll zurück: Er hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um 7,9 Prozent zu.

    CoreWeave Registered (A)

    -0,51 %
    +4,43 %
    -36,37 %
    -49,43 %
    -46,54 %
    +21,83 %
    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
    CoreWeave Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CoreWeave Inc!
    Long
    47,36€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 5,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,32€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 5,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatz stieg um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 3,55 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Verlust je Aktie lag bei 95 Cent; erwartet worden waren 1,16 US-Dollar. Unterm Strich steht jedoch ein Nettoverlust von 709 Millionen US-Dollar.

    Für 2026 peilt das Management nun einen Umsatz von 13 bis 13,3 Milliarden US-Dollar an, zuvor waren es 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis soll 1,275 bis 1,375 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Auftragsbestand wuchs auf 132,5 Milliarden US-Dollar nach 104 Milliarden im Juni. CEO Mike Intrator erklärte, man könnte die gesamte Kapazität an Kunden in der Warteschlange verkaufen, verzichte aber bewusst darauf und warte auf einen besseren Zeitpunkt.

    Die Finanzierung bleibt der Knackpunkt: Steigende Zinsen belasten die Branche, einige CoreWeave-Anleihen rentierten zuletzt mit mehr als 16 Prozent. Die Schulden lagen Ende des dritten Quartals bei knapp 47 Milliarden US-Dollar. Finanzchef Nitin Agrawal kündigte an, bis 2027 auf zusätzliche unbesicherte Anleihen auf Konzernebene zu verzichten.

    Zusätzlich sorgt der Skandal um Nvidia-Chef Jensen Huang für Unruhe: Die Nvidia-Aktie verlor zu Wochenbeginn fast zehn Prozent. Am Donnerstag legt der Konkurrent Nebius Zahlen vor, nächste Woche soll der CoreWeave-Kunde Anthropic an die Nasdaq gehen.

    Demokraten-Sieg: Neue Risiken für den KI-Boom

    Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen beide Kongresskammern zurückerobert. Damit wächst für die KI-Branche das Risiko einer stärkeren parlamentarischen Kontrolle des von US-Präsident Donald Trump geförderten Rechenzentrumsausbaus. Neue Vorgaben sind durch den Wahlausgang allerdings noch nicht beschlossen. Zusätzlichen Druck erzeugen Proteste gegen den KI-Ausbau in den USA. Dabei warnen Bürgerinitiativen vor steigenden Stromkosten, hohem Wasserverbrauch und Umweltbelastungen durch neue Rechenzentren.

    Konkreter wird der Gegenwind in Texas, einem wichtigen Standort für neue Rechenzentren. Die gewählte demokratische Gouverneurin Gina Hinojosa fordert einen Stopp neuer Projekte, bis Schutzregeln für die Bevölkerung bestehen. Sie will Subventionen beenden und verhindern, dass Haushalte die zusätzlichen Kosten für Strom, Wasser und Netzausbau tragen müssen.

    Werden diese Pläne umgesetzt, könnten Projekte teurer werden und später ans Netz gehen. Für KI-Unternehmen ergibt sich daraus das Risiko, dass die benötigte Rechenleistung später verfügbar ist und die erwarteten Umsätze auf sich warten lassen. Auch Chip- und Serverlieferanten könnten verschobene Bestellungen spüren. Bei kreditfinanzierten Projekten würden unterdessen die Zinsen weiterlaufen.

    Fazit: Die starken Quartalszahlen von CoreWeave machen es deutlich: Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur ist nach wie vor sehr hoch. Doch die hohe Verschuldung und die teure Kapitalbeschaffung bergen weiterhin Risiken. Der Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms sowie Proteste gegen KI-Rechenzentren in den USA könnten zu einer stärkeren Regulierung führen und stellen somit ein zusätzliches Risiko dar. Der KI-Boom lebt, aber Anleger sollten jetzt besonders genau hinsehen.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurFerdinand Hammer
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliardenlast beim KI-Ausbau CoreWeave schlägt Erwartungen: Diese Risiken sollten Anleger im Blick haben Gewinnt der KI-Boom wieder an Fahrt? CoreWeave übertrifft die Erwartungen, hebt die Prognose an und die Aktie zieht nachbörslich an. Doch mit dem Wahlsieg der Demokraten sind für KI-Aktien neue Risiken entstanden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     