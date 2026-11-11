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    Bilfinger verdient wegen Kundenzurückhaltung deutlich weniger - Aufträge steigen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Kunden bleiben wegen Golfkonflikt zurückhaltend
    • Umsatz und Ebita sanken im dritten Quartal
    • Sparprogramm soll bis zu 1.500 Stellen abbauen
    Bilfinger verdient wegen Kundenzurückhaltung deutlich weniger - Aufträge steigen
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im dritten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des anhaltenden Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. "Das Jahr 2026 stellt Bilfinger vor Herausforderungen", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Mittwoch zur Vorlage der Geschäftszahlen laut Mitteilung. Die erst im September gekappten Jahresziele bestätigte der Manager. Mit der Prognosesenkung legte der Mannheimer Konzern auch ein Sparprogramm auf, bei dem bis zu 1.500 Stellen gestrichen werden sollen.

    Im dritten Quartal schrumpfte der Umsatz um ein Prozent auf 1,36 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) sank um 23 Prozent auf 63 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging von 5,8 auf 4,6 Prozent zurück. Das Unternehmen begründete den Rückgang vor allem mit einer anhaltenden Unterauslastung, geringeren Abrufen komplexer, höherpreisiger Arbeiten sowie einem ungünstigen Produktmix. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um 21 Prozent auf 43 Millionen Euro zu. Beim Umsatz und operativen Ergebnis traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten. Der Auftragseingang legte um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro zu./mne/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 63,83 auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -2,78 %/+56,80 % bedeutet.





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