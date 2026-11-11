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    Deutschland auf Platz zwei bei Handel mit Klimagütern

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    Für Sie zusammengefasst
    • Klimagüter wachsen schneller als der Welthandel
    • Der Handel erreicht 2025 rund 2,8 Billionen Dollar
    • Deutschland ist im Klimagüterhandel Nummer zwei
    Deutschland auf Platz zwei bei Handel mit Klimagütern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT/ANTALYA (dpa-AFX) - Deutschland kann nach Einschätzung der staatlichen Förderbank KfW vom Klimaschutz wirtschaftlich profitieren. "Klimatechnologien bieten Deutschland enorme Chancen", sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels. Der Handel mit Klimagütern wachse schneller als der Welthandel insgesamt. Dabei bezieht sich Wintels auf eine Studie, die die KfW gemeinsam mit der Unternehmensberatung Deloitte auf der Weltklimakonferenz in Antalya vorstellt.

    2025 machten die Umwelt- und Klimatechnologien demnach gut 11 Prozent am Welthandel aus und stiegen auf einen Wert von 2,8 Billionen Dollar. Ihr Anteil am Welthandel hat der Analyse zufolge in den vergangenen Jahren zugenommen - und zwar um 6,3 Prozent pro Jahr zwischen 2017 und 2025. Der Welthandel wuchs in diesem Zeitraum im Schnitt um 4,7 Prozent pro Jahr. Besonders stark wuchsen Produkte für klimafreundliche Mobilität, erneuerbare Energien und energieeffiziente Gebäude.

    Platz zwei im Export und Import

    Deutschland sei in diesen Handel stark eingebunden, heißt es in der Analyse auf Basis von Hochrechnungen. Im Jahr 2025 lag Deutschland demnach mit 10 Prozent Anteil am weltweiten Export von Gütern, mit denen sich klimaschädliche Emissionen verringern lassen, auf Platz zwei unter den Wirtschaftsnationen, direkt hinter China mit 26 Prozent Anteil. Bei den Importen in diesem Bereich lag Deutschland mit 8 Prozent ebenfalls auf Platz zwei - hier nach den USA (15 Prozent)./swe/DP/mis






    Verfasst von dpa-AFX
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