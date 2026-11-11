Siemens Energy will nach Rekordjahr Tempo hoch halten
Hoher Strombedarf
- Siemens Energy plant 14 bis 16 Prozent Umsatzplus
- Gewinn nach Steuern steigt auf 4,1 Milliarden Euro
- 2030 soll die Marge bei 20 bis 22 Prozent liegen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Der weltweite Strombedarf dürfte weiter steigen, angetrieben durch die Elektrifizierung von Verkehr, Heizung, Kühlung und Industrie sowie durch neue Großverbraucher wie Rechenzentren, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Für 2026/27 (per Ende September) erwartet Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll auf 14 bis 16 Prozent steigen. Wachstumstreiber bleiben dabei das Geschäft mit Gas- und Netztechnik. Beim Gewinn nach Steuern erwartet der Konzern mit rund 5 Milliarden Euro ebenfalls mehr.
Damit will das Management um Konzernchef Christian Bruch das Tempo weiter hochhalten. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der vergleichbare Umsatz - ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Dabei profitierte der Konzern von der anhaltend robusten Nachfrage im Gas- und Netzgeschäft. Die bereinigte operative Marge wurde mit 12,4 Prozent mehr als verdoppelt.
Unter dem Strich verdiente Siemens Energy mit 4,1 Milliarden Euro ein Vielfaches mehr, nachdem im Vorjahr knapp 1,7 Milliarden Euro erreicht worden waran. Dies ist neben deutlichen Gewinnsteigerungen sowohl der Gas- als auch der Netzsparte auch auf deutliche Verbesserungen im Windgeschäft Siemens Gamesa zurückzuführen. Dies kehrte nach einem milliardenschweren Verlust im vergangenen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurück. Aktionäre sollen mit 2,30 Euro eine deutlich höhere Dividende erhalten als im Vorjahr, als 0,70 Euro gezahlt wurden.
Mit einem Rekordauftragsbestand von 164 Milliarden Euro (per Ende September) im Rücken setzte sich Siemens Energy auch neue Mittelfristziele. Für das Geschäftsjahr 2030 strebt das Unternehmen ein durchschnittliches vergleichbares jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 20 bis 22 Prozent an. Dabei sieht es bei Gas sowohl im Turbinen- als auch im Servicegeschäft ebenso weiteres Potenzial wie in der Netztechnik. Auch Gamesa sollte sich weiter positiv entwickeln. So zielt Siemens Energy auch über 2030 hinaus auf ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie im zweistelligen Prozentbereich.
Die bisherigen Mittelfristziele von Siemens Energy liefen bis zum Geschäftsjahr 2027/28. Unter anderem hat sich das Unternehmen bis dahin eine bereinigte Marge von 14 bis 16 Prozent zum Ziel gesetzt./nas/bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 122,7 auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +58,73 %/+94,44 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-medien/dpa-afx.htm
10.11.2026 20:33 Uhr
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-11/70091972-siemens-energy-kaufen-bis-ende-2030-fuer-weitere-9-milliarden-euro-aktien-zurueck-016.htm
BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 sollen weitere eigene Anteilschein erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Dabei gehe es um einen Wert von bis zu neun Milliarden Euro, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Siemens-Energy-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu./he/bek
© 2026 dpa-AFX
„Ein Viertel Kursverlust in drei Monaten, nun legt Siemens Energy neue Ziele vor. Bernstein hält die Sorge vor dem Ende des Gasturbinenbooms für überzogen und sieht die Aktie bei 210 Euro. Dafür gibt es gute Gründe….“
COPILOT
Was am 3. November passiert ist
Bei den US-Midterms standen 41 lokale Abstimmungen zu Rechenzentren in 10 Bundesstaaten zur Wahl. Laut CNBC entschieden sich die Wähler bei praktisch allen bereits ausgewerteten Abstimmungen gegen Rechenzentren bzw. für stärkere Einschränkungen. Die einzige Ausnahme war Harwood in North Dakota. https://www.cnbc.com/2026/11/04/data-center-ballot-measures-2026-midterm.html
Die aktuellere Auswertung von Data Centers on the Ballot zeigt ein noch deutlicheres Bild: Bei 40 vollständig ausgezählten Abstimmungen gewann die restriktive Seite 39-mal, die rechenzentrumsfreundliche Seite nur einmal. Im aggregierten Stimmenbild lagen die Restriktionsbefürworter bei rund 72,8 %. Einige Ergebnisse waren allerdings noch nicht endgültig zertifiziert. https://datacentersontheballot.com/
Ballotpedia erfasst für das gesamte Jahr 2026 sogar mindestens 50 lokale Abstimmungen in 13 Bundesstaaten, davon 41 am allgemeinen Wahltag. https://ballotpedia.org/Data_center-related_ballot_measures,_2026
Worüber haben die Bürger eigentlich abgestimmt?
Es ging nicht überall um ein vollständiges Verbot. Die Maßnahmen reichten von:
- vollständigen Bauverboten,
- zeitlich begrenzten Moratorien,
- Leistungsobergrenzen,
- zusätzlichen Genehmigungen,
- Zustimmungspflicht durch die Bevölkerung
- bis hin zu grundsätzlich rechenzentrumsfreundlichen Beschlüssen. https://ballotpedia.org/Data_center-related_ballot_measures,_2026
Beispielsweise wurde in Ottawa/Kansas über ein Verbot von Rechenzentren über 25 MW abgestimmt. In Alhambra/Kalifornien ging es um ein Bauverbot für Rechenzentren in allen Zonen. https://datacentersontheballot.com/
Für Siemens Energy ist das besonders spannend
Interessanterweise wären weniger US-Rechenzentren nicht automatisch negativ.
Die Stromnachfrage verschwindet nicht zwingend, sondern Investitionen könnten sich geografisch verschieben.
Genau das könnte den Engpass noch deutlicher machen:
Nicht KI-Chips, sondern verfügbare elektrische Leistung und Netzanschlüsse werden zum limitierenden Faktor.
Und das betrifft Transformatoren, Schaltanlagen, Hochspannungs-Gleichstromübertragung, Netzstabilität und zusätzliche Stromerzeugung.