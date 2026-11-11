E.ON bekräftigt 2026-Ausblick und investiert in Europas Energienetze
Mehr Gewinn, stabile Prognose: E.ON zieht nach neun Monaten 2026 eine solide Bilanz und treibt den Ausbau sowie die Digitalisierung seiner Energienetze voran.
Foto: Mona Wenisch - dpa
- Das bereinigte Konzern-EBITDA lag nach neun Monaten 2026 mit 7,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau.
- Der bereinigte Konzernüberschuss stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.
- E.ON bestätigt die Jahresprognose: Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro.
- In den ersten neun Monaten investierte E.ON planmäßig 5,2 Milliarden Euro, vor allem in den Ausbau, die Modernisierung und Digitalisierung der Energienetze.
- Das Geschäftsfeld Energy Infrastructure Solutions steigerte sein bereinigtes EBITDA um 15 Prozent auf 460 Millionen Euro; Energy Networks blieb mit über 5,3 Milliarden Euro stabil.
- E.ON hält auch an seinen mittelfristigen Zielen bis 2030 fest und plant für 2026 rund 7 Milliarden Euro Investitionen im Netzgeschäft.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei E.ON ist am 11.11.2026.
Der Kurs von E.ON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,308EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,01 % im Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.565,00PKT (+0,03 %).
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