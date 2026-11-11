E.ON bekräftigt 2026-Ausblick und investiert in Europas Energienetze 1 0 Kommentare

Mehr Gewinn, stabile Prognose: E.ON zieht nach neun Monaten 2026 eine solide Bilanz und treibt den Ausbau sowie die Digitalisierung seiner Energienetze voran.

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