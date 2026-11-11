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    KWS SAAT startet stark in 2026/27 – Prognose bestätigt

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    Raps und Gemüse geben KWS Rückenwind: Der Saatgutspezialist startet mit höheren Umsätzen ins Geschäftsjahr 2026/27, stärkt seine Bilanz und hält an der Jahresprognose fest.

    KWS SAAT startet stark in 2026/27 – Prognose bestätigt
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
    • KWS steigerte den Umsatz im ersten Quartal 2026/27 um 3,6 % auf 236,5 Mio. Euro; organisch betrug das Wachstum rund 4 %.
    • Das Rapsgeschäft legte um 12 % zu und stärkte KWS’ führende Marktposition in Europa.
    • Auch das Segment Gemüse wuchs deutlich: Der Umsatz stieg um 16 % auf 15,3 Mio. Euro, vor allem dank Spinatsaatgut.
    • Die Quartalsergebnisse waren saisonbedingt negativ: Das EBITDA lag bei −27,1 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern bei −37,7 Mio. Euro. Vorjahreswerte waren durch positive Sondereffekte beeinflusst.
    • Die Finanzlage verbesserte sich: Die Eigenkapitalquote stieg auf 59,6 %, die Nettoverschuldung sank auf 104,3 Mio. Euro. Zudem zahlte KWS eine Darlehenstranche von mehr als 100 Mio. Euro aus vorhandener Liquidität zurück.
    • KWS bestätigte die Jahresprognose für 2026/27: rund 3 % vergleichbares Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 19–20 %, vorausgesetzt, das Agrarumfeld erholt sich.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei KWS SAAT ist am 11.11.2026.

    Der Kurs von KWS SAAT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,35EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,25EUR das entspricht einem Minus von -0,15 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.075,66PKT (+0,28 %).


    KWS SAAT

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