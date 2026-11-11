JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 100 auf 105 Euro aufgestockt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die neue Analystin Lucy Fitzgerald sieht den Spezialisten für Rüstungselektronik als "langfristigen Gewinner" in einer im Umbruch befindlichen Branche, wie sie am Dienstag nach dem Kapitalmarkttag schrieb. Die Taufkirchener hätten eines der attraktivsten Produktportfolios. Zudem habe der Kapitalmarkttag den Optimismus untermauert, dass das Unternehmen die nötigen Investitionen unternommen habe, um die erwartete Umsatzdynamik bis 2030 auch zu liefern. Auch für die Zeit danach ist Fitzgerald sehr zuversichtlich./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 84,33EUR auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lucy Fitzgerald

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,00 € , was eine Steigerung von +21,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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