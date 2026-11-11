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    SoftwareONE Holding: Wachstum und höhere Margen – Gewinnziel 2026 angehoben

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    Mehr Umsatz, stärkere Marge: SoftwareOne wächst im dritten Quartal 2026 in allen Regionen, erzielt Synergien aus der Crayon-Integration und hebt die Margenprognose an.

    SoftwareONE Holding: Wachstum und höhere Margen – Gewinnziel 2026 angehoben
    Foto: KEYSTONE | URS FLUEELER - picture alliance
    • Im dritten Quartal 2026 stieg der währungsbereinigte Umsatz um 7,4 % auf CHF 377,3 Mio.; Wachstum wurde in allen Regionen und Geschäftsbereichen erzielt.
    • Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im Q3 um 2,1 Prozentpunkte auf 21,1 %; das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf CHF 79,5 Mio.
    • In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz auf vergleichbarer kombinierter Basis währungsbereinigt um 10,3 % auf CHF 1’195,5 Mio.; die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 23,7 %.
    • Software & Cloud Services war im Q3 mit 11,2 % Umsatzwachstum der stärkste Geschäftsbereich; Direct kehrte mit 2,9 % Wachstum in die Wachstumszone zurück, Channel legte um 7,3 % zu.
    • Seit Beginn der Crayon-Integration wurden CHF 85 Mio. an Kostensynergien über die Gewinn- und Verlustrechnung realisiert; bis Ende 2026 sollen weitere CHF 5–10 Mio. hinzukommen.
    • SoftwareOne hebt die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge 2026 von über 23 % auf über 24 % an. Die Umsatzwachstumsprognose im mittleren bis hohen einstelligen Bereich bleibt bestehen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SoftwareONE Holding ist am 17.02.2027.

    Der Kurs von SoftwareONE Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,9250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.


    SoftwareONE Holding

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    ISIN:CH0496451508WKN:A2PTSZ
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